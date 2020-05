V-Valley commercializzerà le soluzioni SaaS e servizi di connettività remota basati su Cloud di LogMeIn



V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori l’offerta completa di LogMeIn, con particolare focus sulle soluzioni di Conferencing, strategiche per facilitare lo smart working e la collaborazione da remoto.

Il Gruppo Esprinet ha infatti annunciato di aver firmato un accordo di distribuzione con LogMeIn, fornitore di soluzioni SaaS e di servizi di connettività remota basati su Cloud per collaborazione e gestione IT

Fondata nel 2003, LogMeIn è oggi una delle prime dieci aziende SaaS pubbliche al mondo, leader di mercato nelle soluzioni professionali per la comunicazione unificata e per la collaborazione, nella gestione dell’identità e degli accessi e nelle soluzioni di customer support, con milioni di clienti nel mondo.

Il portfolio prodotti dell’azienda si concentra su tre aree di business: comunicazione e collaborazione, gestione dell’identità e degli accessi e supporto ai clienti. Le soluzioni di LogMeIn semplificano il modo in cui individui e aziende collaborano, lavorano e comunicano tra loro, al fine di raggiungere più semplicemente i propri obiettivi.

V-Valley, distributore di riferimento in ambito Cloud, mette a disposizione di LogMeIn competenze di mercato, un team di professionisti marketing, sales e pre-sales, risorse per la formazione del canale e per la generazione della domanda e un marketplace dedicato ricco di tecnologie complementari.

Grazie alla forza specialistica della propria struttura e dell’intero Gruppo Esprinet, V-Valley è in grado di supportare la crescita del canale e di arricchire l’offerta di LogMeIn, condividendo un piano di identificazione di nuovi partner interessati alle soluzioni, con particolare focus sullo smartworking e sulla collaborazione degli utenti in remoto.

“In qualità di distributore leader in ambito Cloud e SaaS, V-Valley è in grado supportare la nostra crescita sul mercato italiano”, ha commentato Gerald Byrne – Channel Senior Sales Director EMEA. “Scegliendo V-Valley possiamo contare su un team di professionisti con competenze consolidate che daranno un nuovo impulso alla diffusione delle nostre soluzioni in Italia”.

“Per V-Valley, la partnership con LogMeIn rappresenta un’opportunità per offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti, anche attraverso un portafoglio sempre più ampio di competenze, di servizi e di soluzioni cloud di collaborazione, smart working e condivisione delle informazioni” ha commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley. “Questo accordo di distribuzione rientra nella strategia di crescita del Gruppo nei segmenti ad alto valore aggiunto e in particolare nel mercato del Cloud e delle soluzioni a consumo”.