Ricoh ha organizzato un evento virtuale per presentare la soluzione che apre nuovi orizzonti per i print service provider. L’appuntamento è per il 4 giugno 2020

Ideale per gli stampatori e per i centri stampa aziendali, la nuova serie Ricoh Pro C5300 offre stampa a colori di elevata qualità, flessibilità nella gestione dei supporti, prestazioni ottimali e un’ampia scelta di opzioni di finitura. Ricoh Pro C5300 rappresenta dunque l’evoluzione della tecnologia Ricoh, riconfermando ancora una volta l’eccellenza nell’innovazione.

Per presentare al mercato italiano questa importante novità, Ricoh ha organizzato un evento virtuale per il 4 giugno 2020, alle ore 14.30.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire tutte opportunità garantite dalla soluzione Ricoh e le caratteristiche che distinguono questa soluzione sul mercato. Inoltre, i professionisti di Ricoh proporranno consigli e best practice su come ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i costi e ottenere un rapido ritorno sull’investimento.

Dopo l’emergenza Covid-19, il mondo della stampa non sarà più lo stesso. Le richieste dei clienti stanno cambiando. Flessibilità e innovazione saranno le parole d’ordine per affrontare il mercato. Le piccole tirature saranno sempre più diffuse, la personalizzazione diventerà uno standard e la flessibilità, soprattutto in termini di finitura, sarà un elemento distintivo. Ricoh Pro C5300 concretizza tutte queste possibilità ponendosi come la soluzione ideale per gli stampatori che voglio offrire nuovo valore ai clienti.

Per registrarsi gratuitamente all’evento clicca questo link.