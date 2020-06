Innovazioni in arrivo nelle tecnologie dei casinò online

A dicembre 2019 si è raggiunta una cifra record, gli italiani hanno speso 95 milioni di euro giocando sui siti web di casinò.

La rivoluzione digitale sta raggiungendo davvero tutti i settori, non stupisce quindi che sia arrivata anche in quello del cosiddetto “gambling online”. Ci stiamo abituando a visitare con minor frequenza i negozi prediligendo gli acquisti su e-commerce e allo stesso tempo anche i casinò tradizionali ricevono meno visite mentre le loro versioni digitali sono in costante crescita. A dicembre 2019 si è raggiunta una cifra record, gli italiani hanno speso 95 milioni di euro giocando sui siti web di casinò.

Queste piattaforme attirano l’attenzione dei giocatori per diverse ragioni, innanzitutto per la comodità di poter tentare la fortuna comodamente da casa; basta infatti avere una connessione a internet e un dispositivo come tablet, smartphone o PC per accedere ai siti dei casinò online.

In secondo luogo i contenuti di queste piattaforme sono sempre più accattivanti e interattivi.

Sono le slot machine il principale traino di questo genere di portali, la scelta di slot su Leovegas , una delle principali piattaforme in cui trovare diversi giochi online, è molto ampia.

In effetti le slot virtuali permettono di ottenere percentuali di vincita maggiori rispetto alla loro versione fisica che si trova nei bar o nelle sale gioco tradizionali e ciò è un incentivo più che sufficiente per far preferire agli amanti di questo gioco la loro versione digitale.

Inoltre, su alcuni portali viene permesso di giocare alle slot machine in modalità gratuita, la loro “versione demo” è infatti pensata per prendere confidenza con la piattaforma giocando senza depositare denaro, senza scommettere e ovviamente senza un’iniziale possibilità di vincita.

Grazie alle nuove tecnologie non solo il settore delle slot machine è cambiato rispetto agli scorsi decenni ma anche quello delle scommesse sportive è stato rinnovato offrendo perfino la possibilità di scommesse in tempo reale. Oggigiorno su uno stesso portale, con pochi click, si può passare dal giocare a classici come la roulette, il blackjack o il poker a scommettere sulla propria squadra del cuore. Esistono poi pagine web che consentono ai giocatori di connettersi in diretta a una sala in cui si sta giocando per partecipare così a partite che si svolgono anche in un paese diverso da quello di residenza, un altro esempio di come online e offline possano interagire.

Ma cosa riserva il futuro più prossimo per i casinò online? Si prevede che nei prossimi anni vengano introdotti nuovi metodi di pagamento basati sulle criptomonete e che vengano offerte ulteriori garanzie riguardo alla sicurezza dei giocatori.

Inoltre, le altre tendenze tecnologiche e la rivoluzione di internet rappresentano un grande potenziale per portare la Realtà Virtuale anche nel mondo di questo genere di giochi online, si tratterebbe di una modalità di gioco diversa rispetto a quella che conosciamo.

I giocatori potranno infatti vivere l’esperienza di giocare nei casinò e di scommettere attraverso i giochi più tradizionali senza uscire da casa ma vivendo un’esperienza simile a quella dei casinò tradizionali.

Insomma, nonostante i casinò online stiamo sperimentando una crescita di mercato non ci sono dubbi sul fatto che con l’arrivo della realtà virtuale molti giocatori vorranno provare questa esperienza, persino persone che non sono abituate a tentare la fortuna attraverso questo genere di giochi. Basterà dotarsi di occhiali e di qualche altro componente hardware per prendere parte a questa rivoluzione che non tarderemo a vedere arrivare.