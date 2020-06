I nuovi telefoni portatili DECT KX-TPA70 e KX-TPA73 di Panasonic sono i prodotti ideali per le piccole imprese che operano nei settori del retail, dell’ospitalità e della sanità

Sono disponibili i telefoni DECT Panasonic di ultima generazione che stabiliscono un nuovo riferimento nel design e nell’utilizzo intuitivo.

I portatili KX-TPA70 e KX-TPA73, da utilizzare in aggiunta all’unità base KX-TGP600 di Panasonic, portano l’esperienza utente a un livello superiore con un’interfaccia chiara e intuitiva. I portatili TPA70 e TPA73 sono ideali per l’utilizzo nelle piccole imprese dei settori retail, ospitalità e healthcare.

“Dopo un’indagine scrupolosa effettuata tra gli utenti aziendali e gli operatori di telecomunicazioni, abbiamo sviluppato la nuova generazione di telefoni DECT con un’interfaccia completamente rinnovata per consentire all’utente di sfruttare le ultime funzionalità in modo rapido e intuitivo”, ha affermato Dario Roncelli, Sales Manger della divisione Panasonic Communication Solutions in Italia.

L’interfaccia utente ha un design ad alta visibilità e un menu intuitivo, che comprende icone per un utilizzo semplificato e trasferimento delle chiamate. I portatili inoltre, possiedono un tasto di selezione rapida che può essere utilizzato per chiamare velocemente un numero predefinito o essere utilizzato come tasto di chiamata per richiesta di assistenza, molto utile ad esempio in uno scenario retail.

I portatili sono forniti con clip a cintura fissa o girevole, jack cuffia da 3,5 mm e connettività Bluetooth per semplificare l’utilizzo per il personale costantemente in movimento (ad esempio lo staff in magazzino). I portatili hanno una funzione di equalizzazione unica vocale per offrire un’esperienza audio cristallina anche nelle situazioni più rumorose. Sono inoltre disponibili le custodie in silicone, sia per il portatile che per la base di ricarica, per garantire la protezione e la pulizia in caso di utilizzo in aree critiche quali ristoranti, bar, negozi al dettaglio e ambulatori medici.

Il modello avanzato KX-TPA73 offre 400 ore di autonomia in stand-by, 20 ore di autonomia in conversazione e un tempo di ricarica di sole 3 ore. Il modello base KX-TPA70, invece, è in grado di offrire 200 ore di autonomia in stand-by, 11 ore di autonomia in conversazione e si ricarica in 6 ore.

I due dispositivi introducono nuovi standard per il DECT SIP a cella singola e aggiungono ulteriori opzioni all’unità base KX-TGP600 di Panasonic, le cui caratteristiche principali comprendono fino a 8 chiamate contemporanee, il collegamento di 8 telefoni e account SIP, numerosi telefoni DECT da scrivania, cordless ed un ripetitore per l’espansione della copertura, oltre ad una facile installazione e manutenzione.