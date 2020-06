Konica Minolta: serve la tecnologia per affrontare la ripartenza

Konica Minolta si propone come partner di Servizi IT per aziende e istituzioni impegnate a perseguire percorsi nuovi e innovativi

Secondo Konica Minolta, la tecnologia rappresenta la chiave per la ripartenza per le imprese e le istituzioni che, in tutto il mondo, in questi ultimi mesi hanno dato priorità alla sicurezza dei loro dipendenti, clienti e partner rovesciando, però, completamente o arrestando del tutto i propri flussi di lavoro e le catene di produzione consolidati nel giro di poche settimane.

Sempre secondo Konica Minolta, per riprendersi da questo shock esterno senza precedenti – pur continuando allo stesso tempo a garantire il massimo livello di sicurezza per i propri collaboratori – le organizzazioni dovranno ora perseguire percorsi nuovi e innovativi.

Verso una rete collaborativa produttiva e decentralizzata

Poiché la percentuale di “smart worker” nelle nostre economie è in costante crescita, lavorare da casa è stata un’opzione per una parte significativa della forza lavoro. La Commissione Europea prevede un aumento dei lavoratori “smart” del 50-60% entro il 2030. Molti dipartimenti di tutti i tipi di organizzazioni, dalle piccole imprese alle grandi aziende fino alle istituzioni, possono lavorare efficacemente indipendentemente dal luogo e dall’orario di lavoro. Questo almeno in teoria, se dotati degli strumenti necessari.

Come riferito in una nota ufficiale da Alberto Steffenini, Direttore Marketing di Konica Minolta Italia: «Mentre alcune organizzazioni si sono dimostrate riluttanti ad abbracciare il lavoro mobile in passato, stiamo assistendo ora a un aumento comprensibile della domanda di tali soluzioni. In quasi tutti i casi, la barriera principale per l’introduzione di soluzioni per il lavoro da remoto non è la tecnologia; piuttosto è una questione di cultura aziendale».

Perché scegliere Konica Minolta per la ripartenza

Un partner di servizi IT solido e affidabile come Konica Minolta è in grado di fornire sia il know-how sia gli strumenti necessari. Konica Minolta aiuta i clienti a liberare il potenziale della collaborazione digitale, fornendo loro soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche della loro organizzazione.

Le sue soluzioni spaziano da software per la collaborazione e la ricerca dei documenti, a strumenti di digitalizzazione e automazione dei processi, a piattaforme IT all-in-one per fornire una infrastruttura sicura e adeguata, fino a soluzioni video intelligenti che aiutano a identificare potenziali rischi per la salute e consentono la massima sicurezza del business.

Nello specifico, Konica Minolta offre una serie di software che permettono a chi lavora da remoto di trovare facilmente le informazioni che cerca e di condividerle in tutta sicurezza con i propri collaboratori, definendo processi e workflow di approvazione. Abbiamo inoltre pensato a un hub di lavoro, una soluzione all-in-one che non solo fornisce l’infrastruttura IT necessaria per lavorare, ma anche una serie di strumenti di collaboration dedicati.

Con Workplace Hub la gestione e manutenzione è assicurata da Konica Minolta, così come la costante gestione di licenze e aggiornamenti. Disponibile come parte di Workplace Hub o in una versione standalone, la piattaforma di collaborazione WorkplaceGo rende possibile lavorare all’interno dell’organizzazione o con partner esterni senza limiti, inclusa la perfetta integrazione di Microsoft Office 365 e applicazioni di terze parti.

Microsoft Office 365, in quanto soluzione cloud, rende possibile il lavoro decentralizzato. Con Microsoft Teams, le riunioni virtuali e la condivisione dei documenti possono rappresentare un vero punto di svolta per le aziende. Tutte queste soluzioni consentono di riunire le persone, ovunque si trovino. Completano l’offerta stampanti multifunzione user-friendly, interattive e facili da usare sia in ufficio che da casa, in grado di integrarsi con i flussi di lavoro ed i processi digitali.

Tuttavia, poiché molti dipendenti devono essere fisicamente presenti nelle loro aziende, l’approccio di Konica Minolta è quello di fornire soluzioni innovative che minimizzino i rischi. Negli uffici, ad esempio, è possibile utilizzare a distanza le stampanti di Konica Minolta, riducendo al minimo il contatto fisico con i dispositivi.

Nel commercio al dettaglio, nel settore pubblico e privato, dove molte persone transitano negli ambienti di lavoro, Konica Minolta insieme a MOBOTIX offre diverse soluzioni video intelligenti: ad esempio, telecamere termiche con sensori in grado di rilevare temperature corporee elevate oppure telecamere dotate di intelligenza artificiale in grado di dare un segnale d’allarme qualora non si rispetti il distanziamento sociale o qualora vengano individuati colpi di tosse o starnuti anomali.

Tutti insieme in questa difficile situazione

In qualità di azienda globale con un portafoglio molto diversificato, Konica Minolta supporta diverse iniziative in tutto il mondo. In Italia, ad esempio, Konica Minolta lavora al miglioramento del sistema sanitario, collaborando con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo di Foggia. Insieme, sono stati sviluppati dei robot in grado di occuparsi del monitoraggio dei pazienti.

In Australia, Konica Minolta sta utilizzando le sue stampanti 3D per produrre dispositivi di protezione individuale e ventilatori per il personale medico, mentre Konica Minolta UK ha preso parte all’iniziativa C19 Business, impegnandosi ad affrontare la crisi dal punto di vista economico insieme ad altre 200 aziende. Infine, negli Stati Uniti, la controllata Konica Minolta Ambry Genetics sta lavorando per fornire test essenziali per dipendenti in prima linea. Ambry Genetics mira a fornire diverse migliaia di test di reazione a catena della polimerasi alla settimana. Oltre a questo impegno, Konica Minolta e le sue consociate cinesi hanno donato stampanti multifunzione (MFP) e attrezzature mediche per un valore di 1,2 milioni di dollari in forniture alla Cina. I prodotti sono stati donati a persone che si trovano in difficoltà per l’attuale crisi.

Grazie al portafoglio diversificato, l’azienda è in grado di contribuire al benessere della società in molti modi diversi.

Sempre per Steffenini: «Gli sviluppi attuali ci hanno dolorosamente dimostrato quanto siamo vulnerabili – come individui, come organizzazioni e come società. Questo virus ha messo in discussione la nostra forza di società connessa a livello globale. Eppure, sono sicuro che saremo in grado di resistere a esso e ai suoi effetti, facendo affidamento su un altro dei nostri punti di forza: la nostra ingegnosità e la spinta incessante a innovare. La tecnologia è la chiave per affrontare le attuali sfide nel garantire la sicurezza della forza lavoro, garantendo al contempo la continuità aziendale e mantenendoci connessi come mai nella storia».