Pixlr si rinnova per foto ancora più belle

Arriva il nuovo Pixlr: con l’intelligenza artificiale il fotoritocco raggiunge un altro livello, con funzionalità avanzate anche nella versione gratuita

L’ecosistema creativo globale INMAGINE Group annuncia nuovi aggiornamenti su uno dei suoi prodotti principali, Pixlr, programma online di editing fotografico. La soluzione presenta ora un’interfaccia semplificata, un editing senza soluzione di continuità in entrambe le versioni per il browser, strumenti e menù degli effetti aggiornati e una struttura responsive. Questa iniziativa è in linea con l’impegno costante di offrire un’esperienza efficace e allo stesso tempo semplificata del suo editor di immagini sia agli esperti che agli appassionati.

Con il nuovo lancio, Pixlr introduce la nuova versione dei programmi disponibili, Pixlr X, Pixlr E (precedentemente noti come Express e Editor) e Pixlr M (una versione ottimizzata per dispositivi mobili e touch con tutte le potenti funzionalità di Pixlr X e Pixlr E). Costruita da zero con un’interfaccia rinnovata e un set di strumenti aggiornato, la nuova versione consente un editing potenziato, con aggiunta di elaborazione dati, machine learning e Intelligenza artificiale (AI). Le funzionalità integrate dell’AI nel set di strumenti permettono agli utenti di modificare le immagini con scontorni e regolazioni automatiche senza alcun sforzo. Entrambe le versioni consentono un salvataggio automatico della cronologia dei progetti degli utenti.

Inoltre, PixlrE e PixlrX sono ora accessibili in italiano, per consentire agli utenti che non parlano inglese una migliore esperienza d’uso e di navigazione.

“I nostri utenti si affidano a noi per modificare foto e immagini rendendo ogni momento indimenticabile. E oggi, siamo entusiasti di annunciare l’aggiornamento e la nuova interfaccia, pronta ad ispirare gli appassionati e soddisfare tutte le loro esigenze di editing”, ha affermato Ola Sevandersson, ideatore e fondatore di Pixlr.

“In INMAGINE, ci sforziamo di migliorare continuamente il nostro ecosistema per consentire a milioni di creativi in tutto il mondo l’accesso continuo a contenuti gratuiti e convenienti e ai migliori strumenti di editing delle immagini. Con la conoscenza e l’esperienza di Ola, siamo lieti che Pixlr sia aggiornato e più user-friendly per supportare la comunità di utenti in continua crescita ”, ha dichiarato Stephanie Sitt, CEO di INMAGINE.



Modifiche per tutti

Nato da un’idea dello sviluppatore svedese Ola Sevandersson, Pixlr è stato introdotto nell’agosto 2008 per consentire a tutti di creare, modificare e condividere immagini online con facilità. Nel 2011, Autodesk, Inc. ha acquisito Pixlr per ampliare i suoi prodotti di editing di immagini e ha conquistato con successo milioni di utenti in tutto il mondo.

Oggi è parte integrante dell’ecosistema creativo INMAGINE, che mira a rendere il design semplice e accessibile a tutti. Dall’acquisizione nel 2017, la suite di editing fotografico per dispositivi mobili e cloud più diffusa al mondo ha raccolto decine di milioni di utenti mensili e sta attualmente sfruttando intelligenza artificiale AI e machine learning per rivoluzionare la creazione di contenuti.

Nel 2019, Pixlr Market è stato lanciato in linea con la promessa dell’ecosistema di offrire un’esperienza di progettazione più intelligente, più veloce e più facile per la community di creativi. Gli abbonati godono di un accesso continuo a strumenti di editing intelligente e risorse illimitate, consentendo creazioni di livello completamente nuovo.

Piani e Prezzi

GRATIS

• Accesso a PixlrX e PixlrE;

• Strumenti base di editing;

• Set limitato di sovraimpressioni, stickers,

icone e testi decorativi;

• Annunci pubblicitari presenti.

ADVANCED

• Prezzo: $3,99/mese con abbonamento annuale o

$7,99/mese con abbonamento mensile;

• Accesso completo a PixlrX e PixlrE;

• Strumenti di editing senza limitazioni;

• Ritaglio AI automatico (e futuri strumenti di AI);

• Oltre 15,000 tra sovraimpressioni, icone,

stickers e testi decorativi;

• Nessun annuncio pubblicitario.

PROFESSIONAL

• Prezzo: $14,99/mese con abbonamento annuale o $19,99/mese con abbonamento mensile;

• Accesso gratuito a Pixlr Market, piattaforma con milioni di risorse tra foto, immagini vettoriali, clip audio e video

• Accesso completo a PixlrX e PixlrE;

• Strumenti di editing senza limitazioni;

• Ritaglio AI automatico (e futuri strumenti di AI);

• Oltre 15,000 tra sovraimpressioni, icone,

stickers e testi decorativi;

• Nessun annuncio pubblicitario.