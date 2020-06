Buffalo annuncia MiniStation Safe HD-PGF

In grado di resistere a urti e cadute e di segnalare eventuali guasti prima che si manifestino attraverso la funzione di Predictive Breakdown, questo nuovo disco portatile USB 3.2 firmato Buffalo garantisce elevate prestazioni e tutto lo spazio d’archiviazione che può servire per portare sempre con sé i propri documenti e lavori

Buffalo EU B.V., produttore a livello mondiale di NAS (Network Attached Storage), annuncia MiniStation Safe HD-PGF, un nuovo disco esterno, particolarmente robusto e sicuro, con connettività USB 3.2 e capacità fino a 5 TB.

In grado di resistere a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 75 cm, tipicamente quella di una scrivania, MiniStation Safe è pensato per consentire di portare sempre con sé i propri documenti e lavori, che saranno protetti dal suo robusto chassis e da un sistema di cuscinetti in gomma, su cui appoggia l’HDD, in grado di attutire efficacemente brusche sollecitazioni e vibrazioni.

Una particolare attenzione nella progettazione di questo nuovo disco portatile è stata poi dedicata alla zona dove è situato il connettore USB, che presenta un incavo su misura in grado di accogliere alla perfezione il terminale del cavo, riducendo i rischi di distacchi accidentali e/o di falsi contatti.

Sul fronte della sicurezza è poi da segnalare la funzionalità di Predictive Breakdown, che si occupa di tenere costantemente monitorato lo stato del disco, segnalando tramite un LED la normale operatività (verde), possibili criticità (arancione), quindi, la necessità di prendere immediati provvedimenti e guasto (arancione e verde lampeggianti).

Compatibile con Windows 8.1 e 10, MacOS 10.11 e successivi, MiniStation Safe HD-FGF offre il supporto alla connettività USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen 1)/USB 3.0 e 2.0.

MiniStation Safe di Buffalo è disponibile nei tagli da 1, 2, 4 e 5 TB, con prezzi al pubblico a partire da 84,90 Euro IVA compresa.