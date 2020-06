Notebook: dynabook offre produttività a un costo piccolo

Il nuovo Satellite Pro C50 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo come laptop più economico della gamma dynabook

Dynabook Europe ha annunciato il lancio del Satellite Pro C50, un notebook aziendale con un costo contenuto, attentamente progettato per fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari ad affrontare una giornata di lavoro produttiva.

Con un’ampia dotazione in termini di funzionalità, performance, connettività e sicurezza in un packaging attraente e snello, il nuovo dispositivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo come laptop più economico della gamma dynabook.

Disponibile a partire da fine giugno, il Satellite Pro C50 si adatta così a qualsiasi budget IT, senza scendere a compromessi in termini di tecnologia. I potenti processori Intel Core, la veloce memoria RAM DDR4 da 8 GB e le opzioni di storage SSD consentono al notebook di eseguire facilmente anche le attività più impegnative per i professionisti e gli studenti moderni.

Un look per distinguersi

Con un elegante scocca blu scuro, il C50 ha un aspetto professionale e contemporaneo. Le sue caratteristiche sono state sviluppate per adattarsi a tutti gli stili di lavoro moderni, in ufficio, a casa o in viaggio. È facile da trasportare, pesa solo 1,76 kg e ha un fattore di forma compatto di 19,7 mm, molto più sottile rispetto ai portatili simili presenti sul mercato. Dotato di una cornice ridotta sullo schermo LCD FHD da 15.6″ anti-riflesso, il dispositivo offre agli utenti un’esperienza visiva nitida e chiara, mentre la tastiera ergonomica con tastierino numerico consente di effettuare calcoli rapidi e abilita una digitazione più comoda per tutto il giorno.

Per potenziare la user experience e migliorare la produttività, il C50 è dotato di un ampio ClickPad: il più grande del portfolio dynabook. Inoltre, la durata della batteria di 12.5 ore rende il dispositivo il compagno perfetto per lo smart working.

Connesso fino al core

Il Satellite Pro C50 abilita anche connettività e collaborazione a casa o in ufficio, senza soluzione di continuità, grazie a una serie di periferiche e opzioni wireless. Una porta USB Type-C offre opzioni di ricarica, connessione e visualizzazione tramite una singola porta, mentre l’HDMI full-size, due porte USB Type-A 3.0 e un lettore di schede MicroSD garantiscono ulteriore connettività per display e accessori. Inoltre, il WiFi 802.11 AC e il Bluetooth 4.2 consentono una connessione veloce e rapidità di download e una porta Gigabit-LAN offre un rapido accesso alle risorse di rete in ufficio.

Quando si tratta di rimanere in contatto con clienti e colleghi in diverse sedi, il C50 è pronto all’azione: una webcam HD, altoparlanti stereo e un microfono integrato abilitato per Cortana offrono un suono ricco e immagini nitide per videochiamate di alta qualità.

Sicuro per natura

La sicurezza rimane una preoccupazione fondamentale per qualsiasi organizzazione di ogni settore. Il C50 offre tutti gli strumenti essenziali per la protezione dei dati, sia dei dipendenti che aziendali, e del dispositivo. Il modulo Trusted Platform Module (TPM) 2.0 basato su firmware cripta le informazioni sensibili disponibili sul dispositivo per eliminare il rischio di manomissione, mentre le funzionalità di password utente e amministratore impediscono gli accessi non autorizzati. Inoltre, uno slot per lucchetto Kensington opzionale aiuta a prevenire i furti fisici.

Come riferito in una nota ufficiale da Damian Jaume, President, Dynabook Europe: «Il C50 è equipaggiato con tutto ciò di cui un utente ha bisogno per portare a termine il proprio lavoro. È il nostro notebook più economico e riflette la missione di dynabook di garantire che tutte le aziende, indipendentemente dal proprio budget IT, possano godere di una tecnologia affidabile e versatile. Sappiamo che il prezzo e la funzionalità rimangono fattori chiave per un device aziendale e il Satellite Pro C50 eccelle su entrambi i fronti. Tuttavia, questi criteri da soli non sono sufficienti nel mondo degli affari di oggi. L’estetica e il design stanno diventando sempre più rilevanti per l’engagement e la fidelizzazione dei dipendenti, e gli utenti richiedono dispositivi dall’aspetto professionale su cui poter fare affidamento ovunque si connettano».