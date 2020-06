Fujitsu: per i partner di canale SELECT, tool online per configurazioni personalizzate

Fujitsu WebArchitect, facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, è stato studiato per fornire immediatamente ai partner tutte le informazioni più aggiornate relative a prodotti, prezzi e configurazioni

Fujitsu annuncia un tool online per le configurazioni personalizzate riservato ai partner di canale SELECT.

I partner Fujitsu possono ora razionalizzare e accelerare preventivi dettagliati e configurazioni personalizzate per i loro clienti grazie al rollout di un nuovo tool online.

Fujitsu WebArchitect, facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, è stato studiato per fornire immediatamente ai partner tutte le informazioni più aggiornate relative a prodotti, prezzi e configurazioni.

In Italia, il tool Fujitsu WebArchitect è disponibile grazie a FINIX Technology Solutions.

La nuova piattaforma Fujitsu WebArchitect fa leva sulle funzionalità di SystemsArchitect, offrendo a migliaia di partner un accesso comodo e istantaneo alle informazioni aggiornate su prodotti e prezzi. WebArchitect permette ai partner di configurare con facilità anche le soluzioni personalizzate più complesse per rispondere alle esigenze specifiche di un cliente, collegandosi a Internet da un qualunque dispositivo. La soluzione abbraccia l’intero portfolio prodotti Fujitsu, dai notebook ad alte prestazioni fino alle infrastrutture enterprise e data center complesse, comprendendo pratici wizard che propongono utili consigli nel caso un componente essenziale venisse tralasciato per errore nel predisporre una determinata configurazione.

Fernanda Catarino, Head of Channel Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “I principi che guidano il nostro programma di canale SELECT sono diretti a semplificare il più possibile il rapporto tra Fujitsu e i nostri partner. A questo scopo forniamo al canale il supporto necessario per adattarsi alle sfide della digitalizzazione. Fujitsu continua a investire negli strumenti che aiutano i nostri partner ad avere successo: ogni anno stanziamo circa 1,5 milioni di euro per razionalizzare e perfezionare i nostri processi di canale”.

“L’ultima novità in questo senso” ha aggiunto Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions “è il nuovo tool WebArchitect, che aggiunge potenti funzionalità conservando i vantaggi del tool che l’ha preceduto. Siamo certi che i partner di canale Fujitsu SELECT troveranno ancora più semplice accedere alle informazioni relative ai prodotti, configurare i sistemi, creare preventivi dettagliati e condividerli con i loro clienti”.

Fujitsu WebArchitect rende prontamente accessibile un patrimonio di informazioni aggiornate, dalle semplici configurazioni dei prodotti ai componenti e ai ricambi, fino agli assistenti automatizzati per alimentazione e cablaggi o, ancora, ai complessi scenari inerenti rack o data center. Il database è tenuto costantemente aggiornato con tutte le ultime informazioni su prezzi e prodotti.

I partner di canale SELECT possono accedere ai tool attraverso il consueto portale a essi dedicato (Channel Partner Portal). Una nuova, importante caratteristica di WebArchitect è la sua capacità di scambiare configurazioni e preventivi con i clienti. Questa funzionalità può essere facilmente integrata all’interno dei siti web dei partner stessi.

Per garantire che i partner Fujitsu SELECT siano in grado di massimizzare le potenzialità di questo nuovo strumento, Fujitsu ha predisposto risorse complete per il training su WebArchitect con dimostrazioni dal vivo che si soffermano sulle capacità del tool e con sessioni dedicate alle best practice. Maggiori informazioni per ciascun Paese sono reperibili sul portale partner Fujitsu.