Epson Europa: nuovo manager per accelerare la vendita OEM delle testine di stampa

Paddy O’Hara ha il compito di far crescere la domanda delle testine di stampa digitali Epson e creare ulteriori relazioni con i partner OEM

Con la nomina di Paddy O’Hara a Business Development Manager, Epson Europa rinforza le attività di vendita OEM (Original Equipment Manufacturer) delle testine di stampa in tutta la regione EMEAR (Europa, Medio-Oriente, Africa e Russia). O’Hara ha oltre 20 anni di esperienza in ruoli senior nell’ambito dello sviluppo tecnico e commerciale, avendo lavorato in precedenza per Xaar e Industrial inkjet Ltd, gli agenti di vendita per le testine di stampa Konica Minolta.

Nel 2019, in risposta alla crescente domanda di stampa digitale in molti settori, Epson ha avviato il business delle testine di stampa a getto d’inchiostro per le stampanti industriali. Oggi l’azienda ha una vasta gamma di testine di alta qualità a prezzi competitivi, tra cui una linea completa con tecnologia PrecisionCore. Tra queste, il modello S3200 è stato progettato per una facile integrazione in un array di testine in linea. La tecnologia PrecisionCore offre eccezionale qualità dell’immagine, elevata produttività, lunga durata e perfetta scalabilità delle testine di stampa.

Duncan Ferguson, Vice Presidente Commercial and Industrial sales di Epson Europa, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paddy O’Hara, che porta una grande esperienza nel mercato delle testine di stampa industriali in tutta la regione EMEAR. La sua vasta conoscenza e la sua competenza tecnica contribuiranno a espandere la domanda per le nostre testine digitali e a creare ulteriori relazioni con i partner OEM in tutta la regione”.

Epson si impegna ad ampliare gli orizzonti della stampa digitale, un settore che ha un impatto ambientale molto più ridotto rispetto ai processi di stampa convenzionali. Con l’apertura delle sue nuove attività di produzione di testine di stampa a Hirooka, in Giappone, l’azienda sta accelerando l’innovazione del getto d’inchiostro facendo crescere il suo business di prodotti finiti e aumentando le vendite di testine di stampa all’esterno grazie a nuove partnership strategiche. Infine, Epson continuerà a investire nella tecnologia PrecisionCore per le testine di stampa ottimizzate per applicazioni commerciali e industriali e creerà nuovi mercati abbracciando l’innovazione aperta verso una gamma diversificata e in espansione di applicazioni di stampa e verso aree emergenti quali l’elettronica e la bio-stampa.