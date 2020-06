Lifesize, crittografia end-to-end di livello enterprise per tutti

Lifesize fornisce a tutti i clienti in abbonamento – a pagamento e gratuiti – crittografia e autenticazione end-to-end, sia per i sistemi di sale riunioni che per i partecipanti in cloud

Lifesize, azienda che offre soluzioni di comunicazione aziendale ad alta definizione, ha reso disponibile la crittografia end-to-end completa (E2EE) per tutte le chiamate di videoconferenza di gruppo e punto-punto.

Si tratta della prima vera soluzione E2EE del settore, sia per i dispositivi di videoconferenza cloud che per i dispositivi per sale riunioni connessi al cloud. Il rilascio, che verrà distribuito automaticamente su base continuativa nel terzo trimestre del 2020, prevede la possibilità per tutti i clienti di Lifesize a livello globale di crittografare end-to-end qualsiasi riunione video utilizzando le applicazioni desktop, mobile o web di Lifesize o la linea di sistemi Lifesize per sale conferenza in 4K.

Al rilascio di Lifesize E2EE, gli host dei meeting per tutti gli abbonamenti e i piani gratuiti di Lifesize saranno in grado di crittografare in maniera end-to-end i loro flussi audio e video con una chiave condivisa in modo sicuro tra i partecipanti alla riunione. I contenuti multimediali verranno crittografati da ciascun partecipante, rimarranno crittografati durante il trasporto e sui server Lifesize e potranno essere decrittografati solo sui client che dispongono della chiave. Lifesize fornirà inoltre ai clienti la possibilità di gestire le proprie chiavi di crittografia. Quando viene applicato l’E2EE, le registrazioni delle riunioni, i partecipanti alle chiamate PSTN e il supporto per i dispositivi di sala conferenze di terze parti sono automaticamente disabilitati.

“In questo momento critico per la comunicazione video, acquisire semplicemente un IP di sicurezza e adattarlo in modo retroattivo a un’applicazione installata a livello massivo può essere di richiamo, ma rischia in realtà di essere altamente problematica”, ha affermato Bobby Beckmann, Chief Technology Officer di Lifesize. “La sicurezza di tutti i dati dei nostri clienti e delle loro comunicazioni sensibili – indipendentemente dal fatto che utilizzino il nostro servizio a pagamento o gratuito – è sempre stata uno dei principi fondanti della progettazione e della cultura ingegneristica di Lifesize. Fornire la crittografia end-to-end ai clienti in tutto il mondo rafforza il nostro impegno nell’affrontare apertamente le sfide della sicurezza e continuare a innovare, dando priorità alla sicurezza e alla privacy, insieme a usabilità e scalabilità a livello globale”.