Canon: nuovo partner nel settore della videoanalisi

Elmat ha scelto di affidarsi alla tecnologia di Video Content Analysis di Canon per ampliare la propria offerta in campo di videoanalisi

Canon accoglie un nuovo partner nel settore della videoanalisi: Elmat .

Con una sede operativa a Padova, un’unità commerciale a Milano e una rete commerciale che copre l’intero territorio nazionale, Elmat è da oltre vent’anni attiva nella distribuzione di soluzioni innovative in ambito IT con un focus importante sulla videosorveglianza. Da oggi, l’azienda, punto di riferimento in Italia per system integrator, wisp e installatori, ha scelto di affidarsi alla tecnologia di Video Content Analysis di Canon per ampliare la propria offerta in campo di videoanalisi.

“E’ motivo di grande soddisfazione per noi accogliere tra i nostri partner Elmat, un’azienda dinamica e dalla forte vocazione all’innovazione che nel tempo si è affermata come un player di riferimento, soprattutto nel campo della videoanalisi – spiega Massimiliano Ceravolo Professional Imaging and Marketing Director, Imaging Technologies & Communications Group di Canon Italia –. Dalla gestione delle code al controllo dei flussi nei centri commerciali fino all’analisi dei servizi di trasporto pubblico: non è mai stata così sentita come in questi giorni la richiesta di strumenti software che consentono di generare e analizzare informazioni a partire dalla raccolta di immagini. Ed è per questo che siamo lieti di supportare una realtà affermata nel settore della videosorveglianza come Elmat. Ci proponiamo di supportare al meglio il nostro partner per offrire le migliori soluzioni alle esigenze di nuove forme di security del mercato”.

“Siamo certi che la collaborazione con Canon, verso cui nutriamo massima fiducia, rappresenti un passo importante nel rafforzamento della nostra strategia di business, che è costantemente proiettata verso il futuro e votata alla ricerca instancabile di tecnologie di ultimissima generazione come l’intelligenza artificiale e l’analisi video. In quest’ottica, avere a disposizione uno strumento software come quello proposto da Canon che consente di raccogliere immagini di elevatissima qualità e analizzarle in tempo reale, rappresenta sicuramente una leva strategica importante, arricchendo l’offerta di soluzioni per la sicurezza IP che intendiamo portare sul territorio” commenta Daniele Fortin, Technical Team Manager di Elmat.