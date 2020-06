Cresce la divisione Sportech di Athena

Athena ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione per la distribuzione sul mercato italiano del marchio americano Goal Zero

Athena, azienda italiana specializzata nella distribuzione di grandi marchi internazionali, ha annunciato di essere diventata il nuovo distributore di Goal Zero.

Marchio americano, quest’ultima rappresenta una delle aziende più avanzate tecnologicamente nella produzione di innovativi generatori di energia elettrica e pannelli solari portatili, capaci di accumulare elettricità o trasformare la luce del sole in energia elettrica da archiviare e utilizzare per ricaricare diversi apparecchi elettronici.

L’azienda americana fornisce agli appassionati del mondo outdoor i kit da viaggio più completi presenti ad oggi sul mercato che sfruttano i pannelli solari.

Gli stessi che, ora, Athena distribuirà sul mercato italiano grazie al nuovo accordo di distribuzione.

Versatilità utile anche al di fuori del mondo travel

I prodotti Goal Zero offrono soluzioni intelligenti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori in cerca di avventura o di una semplice vacanza in campeggio e che necessitano di energia anche nelle situazioni in cui questa non è disponibile.

La versatilità di questi dispositivi li rende utili anche in contesti diversi dal mondo travel, ad esempio in aree dove non c’è energia elettrica, come i campi gara nel motocross o in situazioni di emergenza, ad esempio negli ospedali da campo.

In particolare la gamma Yeti è formata da generatori elettrici da 150 a 3000 Wh dotati di batteria al litio e ideali per ricaricare senza pensieri telefono, computer e fotocamera contemporaneamente. I generatori Yeti sono un’ottima alternativa ai generatori standard a benzina e sono silenziosi, compatti e leggeri, quindi ideali per essere posizionati in ogni luogo.

Le versioni più potenti sono dotate di connessione Wi-Fi, per tenere sotto controllo le prestazioni del dispositivo tramite app.

La vasta gamma di accessori a catalogo, unita alla possibilità di combinazione tra loro, fornisce in qualsiasi luogo e in qualunque momento un equipaggiamento energetico senza precedenti.

I sistemi di uscita ed entrata USB, e i numerosi adattatori, garantiscono inoltre un funzionamento semplice e alla portata di tutti.