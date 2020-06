UC in cloud: partnership Serenova e Fuze

La partnership tra Serenova e Fuze aumenta l’efficienza operativa, garantendo al cliente un’esperienza ottimale, ovunque e in ogni momento



Serenova, fornitore di soluzioni di contact center-as-a-service (CCaaS) e ottimizzazione della forza lavoro (WFO), ha stretto una partnership con Fuze, specialista nella Unified Communication (UCaaS) basata su cloud per le imprese globali modernamente organizzate.

Serenova si è recentemente fusa con Lifesize, dando vita a una società al servizio di oltre 10.000 clienti in tutto il mondo con le proprie soluzioni di contact center in cloud e workplace collaboration. La nuova partnership con Fuze offre alle organizzazioni una soluzione di comunicazione end-to-end basata su cloud in grado di portare a un livello superiore la customer experience.

Le aspettative dei clienti in termini di servizio sono sempre più elevate: la combinazione di UCaaS e CCaaS offre alle organizzazioni la flessibilità di soddisfare le diverse esigenze e consente alle organizzazioni di eliminare i silos di dati e comunicazione che ostacolano un’esperienza cliente di piena soddisfazione, riducendo al contempo il TCO (Total Cost of Ownership). La partnership tra Serenova e Fuze mette insieme un’offerta UCaaS leader di mercato con la soluzione CCaaS più scalabile oggi disponibile, per fornire una visione completa e unificata di tutte le attività dei contact center sempre e ovunque. La soluzione combinata consente alle grandi organizzazioni di prendere decisioni informate per un’esperienza cliente più fluida ed efficiente.

Insieme, Serenova e Fuze consentiranno alle organizzazioni di soddisfare le esigenze di comunicazione dei clienti e di offrire loro un’esperienza omnicanale migliorata, con vantaggi chiave tra cui:

• Funzionalità e servizi di comunicazione che consentono ai dipendenti di tutta l’organizzazione di comunicare in modo più efficace con i clienti e di risolverne le esigenze.

• Collaborazione a livello aziendale, indipendente dai media e in tempo reale, a prescindere dal dispositivo o dalla posizione, per soddisfare la crescente domanda digitale.

• PBX cloud di livello enterprise e soluzioni di collaborazione che soddisfano i requisiti di qualità del servizio e affidabilità in qualsiasi parte del mondo.