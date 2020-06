Come può ripartire il retail? Le soluzioni Dahua Technology dotate di Intelligenza Artificiale analizzano i comportamenti degli individui all’interno di aree molto estese e segnalano immediatamente le irregolarità che possono favorire il contagio

Con l’avvio della Fase 2, la necessità per le attività retail è stata – ed è – quella di implementare sistemi in grado di automatizzare la gestione dell’afflusso di persone, permettendo in tal modo la diminuzione del personale impiegato nella prima fase solo in attività di controllo. A questo proposito Dahua Technology, azienda attiva nel settore della videosorveglianza, ha sviluppato soluzioni tecnologiche adatte nello specifico a questo settore: si tratta di sistemi per il rilevamento termografico della temperatura corporea, di conteggio accessi e rilevazione uso mascherina e il mantenimento delle distanze interpersonali.

Durante la prima fase di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il settore della Grande Distribuzione Organizzata è stato uno dei primi ad aver dovuto affrontare le conseguenze della gestione di un’emergenza. La GDO ha saputo reagire con immediatezza mettendo in campo misure straordinarie per permettere ai consumatori di fare la spesa in sicurezza, ora è necessario normalizzare e automatizzare quanto più possibile la gestione degli accessi per evitare il rischio contagio.

I sistemi dotati di Intelligenza Artificiale di Dahua Technology per la gestione ottimizzata dei flussi analizzano i comportamenti degli individui all’interno di aree molto estese (senza bisogno di stabilire un presidio e, di conseguenza, evitando i contatti) e segnalano immediatamente le irregolarità che possono favorire il contagio attraverso funzioni di:

● people counting ad area

● rilevamento dell’uso della mascherina

● rispetto delle distanze interpersonali

● segnalazione di assembramenti

Telecamera ibrida termica/visibile per misurazione della temperatura corporea

La misurazione termografica permette di rilevare la temperatura corporea con una precisione simile a quella di un normale termometro a contatto o un pirometro, ma rispetto a questi metodi offre dei notevoli vantaggi, effettuando una misurazione istantanea di più persone contemporaneamente, da distanza di sicurezza e senza alcun contatto. Il sistema base è costituito da una telecamera termica ibrida con rilevamento della temperatura, un blackbody, dispositivo che, collocato all’interno del campo di ripresa, fornisce un riferimento stabile della temperatura che consente alla telecamera di auto-calibrarsi ottimizzando l’accuratezza. Con risoluzione del sensore termico 400x300p su ottica 13 mm, possiede una precisione misurazione ±0.1°C (con blackbody) e sistema di deterrenza attiva: segnalazione stato febbrile con avviso acustico (speaker) e visivo (white LED).

People counting ad area: soluzioni di contingentamento locali ed edifici

Le soluzioni Dahua sono svariate e si adattano alle esigenze di piccole o grandi aree: dalla necessità di limitare il numero delle persone presenti in un edificio composto da un solo locale (ad esempio in piccoli negozi, tabaccherie o farmacie) a strutture più estese dotate di uno o più varchi di ingresso e uscita. All’interno di un supermercato, per esempio, possono essere installate per contingentare gli ingressi alla struttura ed evitare che in una determinata zona siano presenti troppi individui contemporaneamente.

Deterrenza attiva

Le telecamere Dahua della serie PRO-AI offrono funzioni per la prevenzione dei comportamenti rischiosi: ovvero il conteggio delle persone presenti in una specifica area dell’inquadratura con allarme acustico e visivo integrato al superamento delle soglie prestabilite e il rilevamento di uso di mascherine.

Rilevamento distanze

Per il controllo delle giuste distanze tra avventori in un negozio o locale, Dahua propone la telecamera 3D con doppio sensore che permette di monitorare il comportamento delle persone presenti in un’area delimitata, generando un allarme se viene compromessa la distanza di sicurezza interpersonale (da 1 a 6 m).

I sistemi Dahua per la gestione dei flussi possono essere collegati a display, digital signage e dispositivi di segnalazione luminosa per mostrare indicazioni e contenuti multimediali, ma anche contenuti pubblicitari, attraverso interfacce dedicate a visitatori e staff.