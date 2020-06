ZONA accelera sull’approccio omnichannel con TESISQUARE

Grazie alla sinergia con TESISQUARE, il Cash&Carry ZONA disegna il nuovo customer journey dei propri clienti ed affronta l’emergenza Covid-19 con servizi dedicati al consumatore finale

ZONA, insegna della società S.I.D.AL. Srl specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e no-food per il settore Horeca e Retail, ha annunciato l’adozione di nuova strategia omnicanale con una rinnovata attenzione al customer journey in-store ed ai canali digitali. Il piano di digitalizzazione di ZONA rientra nella strategia aziendale lanciata nel 2017, che aveva come obiettivo primario quello di garantire un sistema informativo integrato ed affidabile, in grado di collegare processi e informazioni sia all’interno che all’esterno dei confini organizzativi.

In collaborazione con TESISQUARE, ZONA ha messo a punto un progetto che ha visto il coinvolgimento dei diversi stakeholder per migliorare la gestione dei processi aziendali, puntando sulla riorganizzazione delle competenze interne attraverso un piano strutturato di change management e la creazione di un’anagrafica prodotti (Master Data prodotti) fruibile da tutta la filiera aziendale. Questo nuovo modello di business ha garantito così al Cash&Carry ZONA di costruire una vista a 360 gradi dei propri clienti e migliorare la customer experience assistita e personalizzata attraverso tutti i canali di vendita, sia fisici sia digitali.

“Grazie al customer journey disegnato insieme a TESISQUARE, ZONA ha affrontato l’emergenza Covid-19 offrendo servizi innovativi ai professionisti del settore Horeca e Retail, ma anche al consumatore finale – ha affermato GianLuca Spampani, Vicepresidente di ZONA –. Un contributo molto importante è arrivato dal canale e-commerce, che ha visto la sua completa realizzazione nell’estate del 2019, con risultati in forte crescita sia per il servizio del “Clicca&Ritira” che per il servizio ZONA delivery”.

La capacità di creare sinergie tra i diversi touchpoint fisici e digitali è risultata fondamentale per armonizzare i dati e garantire una customer experience coerente al cliente. “Oggi i retailer sono chiamati ad adattarsi velocemente ai nuovi scenari di mercato per offrire valore aggiunto ai propri clienti – ha dichiarato Alessandro Volpato, Business Line Executive Retail di TESISQUARE. Il percorso avviato con ZONA ha permesso così di integrare fisico e digitale per garantire un’esperienza d’acquisto di successo e intercettare le esigenze dei clienti in ogni punto di contatto. La corretta integrazione dei dati ha consentito inoltre una gestione efficiente dello stock grazie alla possibilità di operare in mobilità direttamente davanti allo scaffale, il monitoraggio e l’evasione puntuale degli ordini e-commerce e delle attività di in-store picking e delivery grazie alla disponibilità dei dati di giacenza in tempo reale”.