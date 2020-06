Oggi il Gruppo Lutech copre tutte le declinazioni del portafoglio Dell Technologies, dai server, agli storage high end, al networking, le infrastrutture convergenti, la data protection e i PC client

Il Gruppo Lutech è stato confermato partner Titanium all’interno del Dell Technologies Partner Program.

Oggi il Gruppo copre tutte le declinazioni del portafoglio Dell Technologies, dai server, agli storage high end, al networking, le infrastrutture convergenti, la data protection e i PC client. Dal 2019, la società ha aggiunto al portafoglio anche le specializzazioni in ambito High Performance Computing, workstation, VDI e la certificazione a valore sull’offerta Dell EMC Compellent Storage, recentemente confluita nella proposizione Dell EMC PowerStore.

In questo momento è l’approccio Dell Technology agli ambienti multicloud, l’oggetto di particolare interesse per il Gruppo Lutech. Raccogliendo le istanze delle aziende italiane sempre più interessate a riprogettare il proprio ecosistema It all’interno di un ambiente multicloud, il Gruppo Lutech si pone come interlocutore ideale per la realizzazione di progetti ad ampio respiro in questo contesto.

“Nell’ambito della Dell Titanium Partnership, il Gruppo Lutech offre un approccio olistico multidisciplinare di tipo end-to-end – spiega Gianluigi Citterio, Technology Presales Director –. La nostra struttura di advisory parte da una precisa identificazione dei requisiti di business del cliente e prosegue con la modulazione delle esigenze aziendali in un’offerta specifica di prodotti, soluzioni e servizi. Gli specialisti Dell Technologies all’interno del Gruppo Lutech si prendono carico di tutte le attività di servizio e consulenza a corredo dell’offerta tecnologica, declinando una proposizione concentrata sul design della soluzione e sulla componente consulenziale e di servizi gestiti”.

L’approccio consulenziale e la delivery dei Managed Services del Gruppo Lutech in modalità Cloud Service Provider viene operato dal proprio Cloud Operation Center certificato ISO27001. Dal Private Cloud si offre valore aggiunto alla tecnologia Dell in modalità as-a-service con soluzioni su misura che vanno dagli ambiti di Cloud Management a quelli di Cloud Security, in particolare su progetti orientati alla Data Protection e alla Business Continuity (Backup e Disaster Recovery in modalità as-a-service). Nello stesso ambiente, il Gruppo Lutech mette a disposizione dei propri clienti un demo center basato su piattaforma Dell EMC PowerMax.