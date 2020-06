La nuova proposta fa parte di un’ampia gamma di servizi che Tech Data offre ai rivenditori per consentire loro di offrire più valore aggiunto ai clienti finali, stimolare la crescita delle vendite e la redditività, nonché migliorare la soddisfazione del cliente

Global Computing Components (GCC), una Business Unit di soluzioni specializzate operante all’interno di Tech Data , ha stipulato un accordo paneuropeo con StorTrec, un’azienda specializzata nel supporto allo storage, per fornire ai partner di canale l’accesso a un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto che possono essere offerti insieme ai prodotti di storage.

StorTrec fornisce opzioni di assistenza e supporto in loco per server white box e prodotti di storage dei principali fornitori come Intel, Synology e Supermicro. La nuova proposta fa parte di un’ampia gamma di servizi che Tech Data offre ai rivenditori per consentire loro di offrire più valore aggiunto ai clienti finali, stimolare la crescita delle vendite e la redditività, nonché migliorare la soddisfazione del cliente.

Hugo Graça, Vicepresidente della Business Unit GCC di Tech Data per l’Europa, ha dichiarato: “I dati sono una risorsa vitale per le aziende e, di conseguenza, è più importante che mai garantire che le piattaforme di storage – in cui vengono ospitati dati e applicazioni – siano affidabili e soggette a regolare manutenzione. StorTrec, un’azienda specializzata nel supporto allo storage, offre un servizio esemplare, che i rivenditori Tech Data possono ora estendere ai propri clienti.”

Mark Narraway, Business Director di StorTrec, ha dichiarato: “Tech Data è all’avanguardia nell’aiutare i propri clienti a sviluppare le loro proposte di valore in materia di servizi. Non vediamo l’ora di lavorare con i team di Tech Data in tutta Europa per aiutare i partner rivenditori a offrire un valore più elevato e a scoprire nuove opportunità con i servizi di assistenza StorTrec.”

Sottolinea Rosa Di Marino, Business Unit Manager GCC di Tech Data Italia: “Siamo molto felici di questa nuova partnership e siamo certi che anche i nostri clienti sapranno cogliere il valore del completamento dell’offerta con i servizi di StorTrec . Tutto il team è entusiasta e siamo pronti a lavorare fianco a fianco dei nostri business partner alla ricerca di nuove opportunità per i servizi delle soluzioni a valore’’.

StorTrec fornisce hotline e assistenza in loco 24×7, formazione tecnica per i tecnici sul campo, nonché servizi di installazione e integrazione. I servizi, inoltre, possono essere modulati ad hoc in base a esigenze specifiche dei clienti. L’accordo con Tech Data consente ai rivenditori di formulare preventivi per tutte queste offerte unitamente alle soluzioni di storage.

Una vasta gamma di servizi StorTrec sarà disponibile per i clienti di Tech Data su InTouch, in modo che possano essere facilmente aggiunti a qualsiasi preventivo. StorTrec fornisce assistenza per tutti i principali marchi di storage.