Conto alla rovescia per l’Alcatel 3X (2020)

Dal 25 giugno, esperienza visiva spettacolare grazie alla quadrupla fotocamera con AI e Vast Display, per uno smartphone sotto i 170 euro

TCL Communication ha reso nota la disponibilità in Italia a partire dal 25 giugno di Alcatel 3X (2020), smartphone dotato di un comparto fotografico con quattro obiettivi ad alta risoluzione ed Intelligenza Artificiale, display immersivo da 6,52 pollici e una batteria potente da 5000mAh. Questo nuovo device integra tutte le funzionalità utili per un uso quotidiano e assicura le ultime tendenze tecnologiche per chi cerca il meglio in tutti i campi.

L’immagine è la forza distintiva di Alcatel 3X (2020)

Oltre alla quadrupla fotocamera posteriore, Alcatel 3X (2020) si differenzia offrendo una fotocamera principale da 16MP dotata di IA, due obiettivi da 2MP – uno macro e uno con sensore di profondità – e una fotocamera con lente super grandangolare da 5MP. A questi, si aggiunge un obiettivo frontale da 8MP, per selfie dettagliati e sempre luminosi.

Il supporto della tecnologia IA, inoltre, è in grado di rilevare automaticamente la scena e settare al meglio le impostazioni di scatto, per foto sempre perfette e di qualità superiore. L’Intelligenza Artificiale montata su Alcatel 3X (2020) è capace di riconoscere fino a 22 scene diverse, impostando i parametri a seconda del soggetto della foto, che sia un delizioso piatto preparato da uno chef, o l’aurora boreale, mentre si osservano le stelle.

Vast Display per una visione senza limiti

Dotato di un display HD+ Vast da 6,52 pollici 20:9 e notch a V, Alcatel 3X (2020) vanta un impressionante rapporto schermo/corpo dell’89,04% per una visione immersiva dei migliori contenuti multimediali, caratterizzata da colori vividi, nitidezza senza pari e contrasti più profondi.

Il display curved 2.5D a doppio vetro regala inoltre un design all’avanguardia senza nulla togliere a comodità d’uso e maneggevolezza.

Performance veloce, fluida, potente

Alcatel 3X (2020) monta una batteria da 5000mAh, in grado di assicurare un uso intenso e prolungato, senza bisogno di cariche intermedie. È dotato inoltre di OTG Reverse Charging , una funzionalità che permette di usare il dispositivo come base di ricarica per altri device.

Alimentato da un processore Octa-Core ad alta efficienza energetica Alcatel 3X (2020) è disponibile nella versione con 64GB di ROM e 4GB di RAM, garantendo velocità e potenza durante la visione di contenuti in streaming, sessioni di gioco, o qualsiasi altra attività giornaliera.

Con la sua eccezionale configurazione a quattro fotocamere, il display accattivante e le prestazioni fluide e veloci, Alcatel 3X (2020) è un dispositivo performante, accattivante e completo. Alcatel 3X (2020) sarà disponibile dal 25 giugno nei colori Jewelry Black e Jewelry Green al prezzo consigliato al pubblico di 169 euro.

Come riferito in una nota ufficiale da David Derrida, Director of Product EMEA di TCL Communication: «Alcatel 3X (2020) è lo smartphone che meglio rappresenta la volontà di TCL di portare una tecnologia essenziale, seppur avanzata, a tutti i consumatori. Quattro fotocamere con IA, un display di ottima fattura e performance straordinarie sono i punti focali del nuovo nato Alcatel, in grado di incontrare le esigenze degli utenti più esperti».