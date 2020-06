Citrix annuncia una nuova soluzione Back-to-Office

Citrix, forte della sua esperienza nei modelli di lavoro flessibile, aiuta le aziende a riportare i dipendenti in ufficio grazie alle funzionalità di nuove microapp

Citrix Systems, specialista globale del workspace digitale, sta mettendo a frutto la propria lunga esperienza nella distribuzione di soluzioni per il lavoro flessibile al fine di aiutare aziende di tutte le dimensioni in questo momento delicato dove le aziende devono decidere se, come e quando far tornare i propri dipendenti in ufficio.

L’azienda ha annunciato oggi la disponibilità di una nuova soluzione “back-to-office” costruita su Citrix Workspace che i suoi clienti e partner possono usare per gestire in maniera sicura il ritorno in ufficio dei dipendenti, migliorare la loro esperienza e il loro benessere e permettendogli di adattarsi nel modo migliore alle nuove condizioni.

La nuova normalità

Storicamente, l’ufficio era il luogo in cui si creava innovazione e collaborazione. Al di fuori degli spazi di incontro, gli impiegati potevano chiacchierare informalmente nei corridoi, di fronte a un caffè o in palestra. Ma i protocolli messi in atto per rallentare la diffusione di Covid-19 hanno cambiato tutto. Gli uffici devono essere organizzati per permettere il distanziamento fisico. Gli orari dei dipendenti devono essere rivisti per ridurre il numero delle persone contemporaneamente presenti in un unico spazio. Ai dipendenti dovrà essere misurata la temperatura prima di entrare nell’edificio e i visitatori potrebbero non essere ammessi.

Una soluzione intelligente progettata nel segno del benessere

Con Citrix Workspace, le aziende possono offrire un’esperienza di lavoro che permette agli impiegati di performare al meglio senza compromettere salute e sicurezza nell’ambiente dell’ufficio. Grazie a nuove microapp sono state messe a punto nuove funzionalità all’interno del workspace che permettono alle organizzazioni di gestire compiti di importanza critica legati alla riapertura degli uffici che interessano i reparti HR, legali, logistica e IT:

Gestire survey per capire se i dipendenti sono pronti a rientrare

Identificare e gestire aspetti che per gli impiegati sono molto importanti, per esempio dove si siederanno e come saranno gestite le riunioni con colleghi e clienti.

Eseguire protocolli di sicurezza

Monitorare la salute e creare auto certificazioni

Gestire l’occupazione degli spazi per garantire il distanziamento sociale

Mappare luoghi e tracciare contatti

Progettare strategie di comunicazione

Inaugurare un nuovo corso

IL COVID 19 ha portato le aziende a navigare in acque incerte. “Mentre le organizzazioni si focalizzano su pratiche di business sostenibili, i team devono lavorare, collaborare e agire in un ambiente altamente distribuito aumentando l’ingaggio delle persone” ha affermato Shannon Kalvar, Research Manager, IT Service Management and Client Virtualization di IDC. “Nel prossimo futuro dovremo affrontare la difficile sfida di rafforzare la nostra capacità di reagire e di essere pronti e, allo stesso tempo, accettare l’incertezza e creare una relazione diversa con partner, dipendenti e clienti.”

A questo fine, Citrix ha anche lanciato un back-to-office resource center dove le aziende possono accedere a dimostrazioni tecnologiche, template e processi di best practices, inclusi quelli utilizzati da Citrix stessa.