Da Avnet Silica tre nuovi webinar in italiano

Avnet Silica, società Avnet, con tre nuovi appuntamenti online in lingua italiana, continua ad arricchire l’ampio calendario di webinar, eventi virtuali e training online con esperti di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

“Webinar i.MX 8 Series Application Processors” si terrà nella mattinata di mercoledì 8 luglio e sarà focalizzato sulla nuova serie di processori i.MX8 di NXP. Avnet Silica e NXP presenteranno le nuove piattaforme e il nuovo SW di Intelligenza Artificiale, in collaborazione con i partner ENGICAM e SECO che si soffermeranno su specifici modelli di sviluppo e supporto.

La famiglia i.MX 8, ultima generazione dei processori i.MX di NXP, è una piattaforma multicore scalabile per caratteristiche e prestazioni che include Single, Dual e Quad core basati sull’architettura Arm Cortex. A. i.MX è al momento la famiglia leader nel mercato degli application processors per applicazioni di grafica, imaging, intelligenza artificiale, vision e controllo industriale. In seguito a una prima presentazione della piattaforma, l’agenda della mattinata prevede una serie di indicazioni e strumenti per orientarsi nella scelta tra le diverse famiglie di processori NXP i.MX 8, per proseguire poi con demo, soluzioni e opportunità che rispondono alle varie esigenze applicative.

E ancora, nel mese di luglio sono attesi altri due appuntamenti, sempre in italiano:

“Online Training with Microchip – IoT & Cybersecurity – Human Machine Interface”. Due webinar di un’ora ciascuno a partire dalle 10.

– martedì 14 luglio | IoT e Cybersecurity: perché e come sviluppare facilmente dispositivi connessi in maniera sicura ai Cloud provider. Verranno analizzate le diverse scelte a cui un progettista deve far fronte nello sviluppo di un dispositivo connesso, sia di tipo tecnologico sia legate alla sicurezza informatica. Il seminario mostrerà come, in pochi step, è possibile accedere ai cloud e iniziare la progettazione del proprio dispositivo IoT senza essere necessariamente esperti di RF e di sicurezza. Evaluation board progettate ad hoc per esempio possono semplificare significativamente lo sviluppo, permettendo di selezionare la tecnologia più adatta alle proprie necessità e utilizzando chip di autenticazione per proteggere le connessioni dai Cyber Attacks.

– Giovedì 16 luglio | Soluzioni Microchip per un approccio semplice alle applicazioni Human-Machine Interface. Il seminario introdurrà la ricetta Microchip per semplificare e risolvere, con un approccio di ecosistema integrato, le difficoltà che un progettista si trova ad affrontare nell’implementazione di una HMI grafica. Soluzioni semplici per districarsi tra sfide quali la scelta dell’hardware più adeguato, l’utilizzo di tools, librerie grafiche, drivers di interfacciamento dei display e dei touch screen controllers, librerie per la gestione di tasti touch, e molto altro.