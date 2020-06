Conformi agli standard di sicurezza funzionale, i dispositivi distribuiti da RS Components presentano elevate caratteristiche di sicurezza e affidabilità

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti e soluzioni di elettronica, automazione e manutenzione, presenta i dispositivi di memoria flash NOR Semper di Cypress Semiconductor.

Semper NOR flash memory è progettata per supportare applicazioni automotive, di telecomunicazioni e industriali. Semper soddisfa gli standard ISO 26262 per la sicurezza funzionale nell’automotive per l’elettronica dei veicoli ed è conforme alla norma IEC 61508 per le applicazioni industriali. E’ inoltre la prima memoria flash NOR del settore a essere conforme all’ASIL-B e predisposta per l’ASIL-D.

Le comunicazioni wireless 5G di nuova generazione, offrendo più di 20 volte la larghezza di banda delle reti attuali consentiranno nuove applicazioni “sempre connesse” nell’Industrial IoT, nei veicoli connessi e autonomi e nei dispositivi medici portatili. Per offrire alta affidabilità, larghezza di banda e funzionalità, i SoC e gli FPGA che alimentano le radio e le stazioni base 5G richiederanno una quantità sempre maggiore di dati di configurazione e di codice di avvio per essere memorizzati e accessibili rapidamente. La memoria flash NOR Semper risponde a queste esigenze garantendo densità fino a 4 Gbit e interfacce conformi a JEDEC xSPI, ed estendendo la larghezza di banda fino a 400 MBps.

La memoria flash NOR Semper distribuita da RS assicura densità da 256 Mbit fino a 4 Gbit, contraddistinguendosi per affidabilità, elevate prestazioni e una durata di 10 anni richiesta per applicazioni mission critical. I dispositivi Semper sono compatibili con numerosi SoC e FPGA.

I dispositivi Semper offrono una gamma di opzioni di interfaccia seriale a basso numero di pin, tra cui SPI legacy, DDR Quad SPI con velocità di trasferimento dati fino a 102 MBps e interfacce HyperBus e Octal compatibili con JEDEC xSPI con velocità di trasferimento dati fino a 400 MBps. Utilizzando XIP (eXecute In Place), i programmi possono essere eseguiti direttamente dalla memoria flash, consentendo alle transazioni Quad SPI ad alta velocità di dati di superare le prestazioni dei dispositivi NOR paralleli o asincroni.

L’architettura EnduraFlex di Cypress consente ai progettisti di personalizzare i dispositivi Semper in base ad applicazioni specifiche, configurando le partizioni per fornire un’elevata resistenza della memoria fino a 2,5 milioni di cicli o una lunga conservazione dei dati fino a 25 anni.

Semper supporta SafeBoot, cosentendo di rilevare guasti di inizializzazione dei dispositivi ed errori in fase di configurazione. ECC (single error correction e double error detection) è supportato sull’array di memoria, con protezione CRC sia per l’interfaccia che per i dati.

Le memorie flash NOR Semper sono qualificate AEC-Q100 e collaudate a temperature estreme da -40 a +125 °C. La tensione di funzionamento è di 3,0 V o 1,8 V. I packaging disponibili includono BGA a 24 contatti, WSON a 8 contatti e SOIC a 16 pin.