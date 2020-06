Come parte di una strategia innovativa per i mercati EMEA, l’azienda svela un nuovissimo concetto di brand: Getac Virtual Experience, che consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti per presentare le proprie soluzioni e interagire con i clienti

Getac, produttore di soluzioni rugged per il mobile computing, lancia la sua prima fiera digitale dedicata al settore della Difesa.

Il Digital Trade Show è il primo di una serie di esperienze virtuali in programma per tutto il 2020. Molti eventi e conferenze sono stati cancellati o rinviati a causa dell’attuale situazione sanitaria, per questa ragione, Getac ha messo a punto un innovativo concetto di marketing.

Grazie alla più recente tecnologia 3D, i visitatori della piattaforma virtuale possono interagire con i dispositivi rugged di Getac ad un livello così dettagliato mai raggiunto online, consentendo loro di conoscere le caratteristiche principali, le funzionalità, il design e molto altro ancora. Inoltre, un’app di realtà aumentata facilmente scaricabile, consente agli utenti di visualizzare e posizionare in tempo reale il dispositivo Getac scelto, semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone e di vedere esattamente come si adatterebbe il dispositivo in uno specifico ambiente di lavoro.

Oltre a visitare la fiera virtuale in 3D, i visitatori possono scaricare documentazione dedicata alla Difesa, prenotare incontri virtuali con esperti di settore di Getac e richiedere informazioni di follow-up ogni volta che lo riterranno opportuno, il tutto direttamente attraverso il sito dedicato al “Defence Digital Trade Show”. Con questo nuovo concetto, Getac desidera creare un’esperienza legata al brand che sia interessante e indimenticabile.

“L’innovazione è al centro dei nostri valori. In linea con il progetto Getac Select, forniamo ai nostri clienti e partner tecnologie che siano in grado non solo di supportare le loro esigenze, ma che seguano le tendenze di settore in ambito di digitalizzazione – spiega Rick Hwang, President of Rugged & Video Solutions Business Group, Getac Technology Corporation -. La “Defence Virtual Exhibition” è simile alla realtà aumentata, alle realtà virtuale e alla realtà mista ed è un modo per connetterci in remoto ai nostri clienti. Analizziamo costantemente gli scenari d’utilizzo, avviamo conversazioni su specifiche applicazioni per i mercati verticali e creiamo nuovi contenuti basati sulle nostre conoscenze di settore e la nostra approfondita esperienza nella tecnologia rugged.”

Getac Virtual Experience, un’alternativa alle fiere tradizionali

Getac mette a disposizione un luogo per connettersi con la propria community, consentendo a clienti e partner di immergersi nel suo mondo, utilizzando la realtà virtuale. Considerata l’attuale situazione sanitaria, Getac ha scelto di ideare un evento online e modificare così le proprie modalità di comunicazione tradizionale. La prima esperienza di fiera digitale è, per Getac, solo il capitolo di apertura di un nuovo concetto di sostenibilità in ottica di futura innovazione online. Da tempo Getac sta lavorando ad una storytelling experience molto coinvolgente ed è lieta di lanciarla in un momento in cui clienti e partner ne possono usufruire. L’esperienza virtuale Getac è accessibile ovunque e in qualsiasi momento, garantendo agli utenti la flessibilità di cui hanno bisogno.

30 anni di esperienza al servizio dei Settori

Da oltre 30 anni, Getac produce dispositivi hardware rugged per un’ampia gamma di mercati verticali tra cui il settore della Difesa, Forze dell’ordine, Pubblica Sicurezza, Emergenze, Utilities, Field Service, Oil&Gas, Telecomunicazioni, Trasporti e Produzione industriale. Tra i principali fornitori di computer rugged, Getac offre la più ampia gamma di prodotti robusti tra cui notebook, convertibili e tablet.

Dal 1989, Getac ha consolidato una comprovata lunga storia di attività a stretto contatto con i clienti per aiutarli a superare le sfide aziendali/operative con la massima soddisfazione. Questo per le aziende, a livello dirigenziale, significa utilizzare gli investimenti strategici dell’IT ottimizzando al meglio i budget a disposizione; infatti, per i manager dell’IT sono importanti operazioni efficienti, dispositivi gestionali completi e rapidi tempi di riparazione per ridurre il Total Cost of Ownership (TCO) e, per gli operatori, è utile avere a disposizione dispositivi e accessori potenti e affidabili anche nelle condizioni di lavoro più sfidanti.

Da sempre Getac fornisce, ai diversi Settori, innovazione tecnologica rugged. Progetta hardware rugged da zero e, grazie alla propria esperienza ingegneristica, definisce, pianifica, sviluppa, distribuisce e mantiene l’hardware end-to-end.