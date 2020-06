HPE Partner Growth Summit 2020: tutte le novità per il canale

Hewlett Packard Enterprise (HPE) svela gli aggiornamenti dei Programmi per il Canale e annuncia i nuovi servizi cloud HPE GreenLake per aiutare i partner a fornire l’esperienza Cloud ovunque

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato una serie di proposte as-a-Service e di iniziative destinate ad aiutare i suoi partner di canale ad ampliare le opportunità di business, accelerare la delivery e trasformare le relazioni con i clienti attraverso nuovi servizi cloud e una rivoluzionaria piattaforma software HPE.

I nuovi servizi dloud e le nuove proposte HPE GreenLake ottimizzate per Edge, Data Center e co-location forniscono ai clienti livelli di velocità e innovazione inediti. HPE ha inoltre comunicato l’intenzione di estendere ai suoi partner l’accesso ad HPE GreenLake Central per ampliare la collaborazione e le vendite as-a-Service. HPE ha infine presentato aggiornamenti al programma per il Canale HPE Pro Series per aiutare i partner HPE a potenziare la formazione e aumentare le competenze sulle soluzioni.

Sono più di 700 i partner dell’ecosistema di canale HPE attivamente impegnati nel proporre HPE GreenLake al mercato, con un aumento del 47% anno su anno degli ordini di HPE GreenLake generati dai partner. HPE GreenLake è diventato il punto focale per promuovere la trasformazione digitale dei clienti e una fonte di business per un numero costantemente crescente di partner. Il programma HPE GreenLake for Partners è uno dei più competitivi dell’intero settore, con rebate notevoli e la possibilità per i partner di associare i propri servizi alle proposte a consumo per i clienti.

“Possiamo contare su una community di partner di altissima qualità che permette ai nostri clienti di trasformare il business con nuovi livelli di velocità e innovazione”, ha sottolineato Paul Hunter, Worldwide Head of Partner Sales di HPE. “I nostri partner giocano un ruolo essenziale sia nel delineare che nell’eseguire la nostra strategia: diventare una edge-to-cloud platform-as-a-service company. L’offerta di servizi cloud che rendiamo oggi disponibili ai partner incrementerà le loro opportunità di vendita, aiutandoli a servire meglio i nostri comuni clienti ampliando più velocemente la scala e l’estensione di HPE GreenLake”.

In particolare, in occasione del Partner Growth Summit 2020 – in edizione virtuale – HPE ha annunciato:

Accelerazione della delivery di HPE GreenLake

La nuova generazione di servizi cloud HPE GreenLake propone un’esperienza di delivery accelerata per i partner e i loro clienti. I partner possono rispondere rapidamente alle richieste delle aziende, razionalizzando il processo di delivery, riducendolo a soli 14 giorni dal momento dell’ordine a quello dell’attivazione. Basati su elementi pre-integrati, i nuovi servizi cloud sono ora disponibili in configurazioni Small, Medium e Large, tutte velocemente scalabili. Grazie a questo approccio standardizzato e concentrato sulle soluzioni, i partner HPE possono fornire ancora più facilmente quotazioni ai loro clienti.

Nuovi servizi cloud HPE GreenLake per ambienti distribuiti

I partner HPE possono ora offrire ai loro clienti nuovi servizi cloud best-in-class attraverso un catalogo consultabile sulla web-dashboard HPE GreenLake Central. Questi servizi, che possono essere tutti implementati e fatti girare nell’ambiente dei clienti, comprendono:

· Servizi cloud per container

· Servizi cloud per virtual machine, storage, calcolo

· Servizi cloud per protezione dati

· Servizi cloud per networking

Opportunità collaborative con HPE GreenLake Central

HPE GreenLake Central è la piattaforma software avanzata che fornisce ai clienti un’esperienza cloud omogenea su tutto il patrimonio di applicazioni e dati, attraverso una console operativa che fa girare, gestire e ottimizzare l’intero ambiente IT ibrido. La piattaforma permette agli utenti di ottenere informazioni aggiornate su costi, capacità e stato dei servizi cloud HPE GreenLake per mezzo di una semplice interfaccia point-and-click. HPE sta integrando attivamente partner end-to-end all’interno di HPE GreenLake Central e, nel 2021, i partner disporranno di un proprio accesso alla piattaforma che fornirà loro una panoramica unificata dei dati dei clienti e di ulteriori opportunità di engagement o di vendita di servizi supplementari.

Nuove proposte HPE GreenLake for Partners Program

Attraverso il programma HPE GreenLake for Partners i partner possono ora commercializzare i seguenti servizi cloud HPE GreenLake:

· Ampliamento dell’ecosistema dei partner storage HPE GreenLake

Per meglio supportare le iniziative di trasformazione digitale dei clienti, i partner devono essere in grado di offrire una ampia gamma soluzioni a consumo all’interno del portafoglio HPE GreenLake. Oltre alla gestione convergente dei dati e ai moderni servizi cloud per lo storage, proposti in collaborazione rispettivamente con Cohesity e Qumulo, i partner possono ora offrire storage scalabile, con Scality RING e protezione dati a consumo, con Veeam.

· Servizi di gestione HPE GreenLake

HPE accompagna i partner nel percorso da value-added reseller (VAR) a managed service provider (MSP) estendendo la possibilità di vendere HPE GreenLake Management Services, fornendo così ulteriori opportunità di business ricorrente. Questa suite di servizi può essere aggiunta alle proposte HPE GreenLake per aiutare a gestire, far funzionare e ottimizzare infrastrutture, app e workload all’interno di ambienti specializzati come SAP HANA o Hadoop.

Abilitazione ai Container

Poiché sempre più aziende investono nei container, nell’ambito delle proprie strategie di trasformazione digitale, HPE propone ai partner nuove opportunità di formazione per creare “practice” e competenze dedicate a questa tecnologia. Le competenze Container Software sono state integrate nel programma HPE Partner Ready, e HPE sta ampliando i contenuti dedicati a HPE Ezmeral Container Platform per renderli disponibili attraverso HPE Sales Pro e HPE Tech Pro.

Nuove esperienze di formazione attraverso HPE Pro Series

HPE ha sempre investito a favore di risorse che aiutino i partner ad abbracciarne la vision tecnologica e creare customer experience maggiormente dinamiche. Dal momento del lancio di HPE Pro Series, la community HPE Tech Pro è cresciuta di oltre il 50% da un trimestre all’altro, e più di 60.000 partner visitano Seismic ogni mese. HPE intende fornire ai partner la medesima esperienza di formazione personalizzata che fornisce ai propri team commerciali, e forum che permettano di trovare lo specialista giusto capace di supportarli nel chiudere le trattative commerciali più velocemente, differenziandosi per mezzo delle competenze.

HPE ha annunciato importanti miglioramenti ai tre programmi “Pro” dedicati ai suoi Partner di Canale:

· HPE Sales Pro

La nuova esperienza di formazione offerta da HPE Sales Pro collega HPE e il personale commerciale dei partner a opportunità innovative di enablement, training e formazione in un unico punto. HPE Sales Pro facilita il reperimento di nuovi moduli di training sintetici che comprendono video, podcast, gamification e un tool di videoregistrazione con il quale i team commerciali possono allenarsi nei pitch e valutare le loro prestazioni in tempo reale. I professionisti della vendita possono creare programmi di formazione custom allineati secondo ruolo e livello di esperienza; migliorare le proprie competenze in modo semplice e veloce, ampliare la conoscenza del portafoglio HPE e promuovere un approccio alla vendita orientato ai risultati.

· HPE Tech Pro

HPE Tech Pro ha ampliato i badge di formazione continuativa – certificazioni – e introdotto nuovi contenuti dedicati ai vari segmenti di mercato con il lancio del portale specializzato nelle PMI, una strategia rapida ed efficace di eventi virtuali che permette anche ai partner di superare esami e ottenere certificazioni con forti sconti o gratuitamente; e al contempo aiuta l’acquisizione di nuove competenze per indirizzare i partner a un approccio alla vendita di soluzioni basato sui risultati. La community fornisce ora un portale localizzato in 13 lingue.

· HPE Marketing Pro

Evoluzione del precedente programma HPE Partner Ready Digital Marketing, HPE Marketing Pro fornisce contenuti personalizzati, opportunità di formazione e risorse per aiutare i partner a perfezionare l’efficacia end-to-end del proprio marketing e promuovere la crescita con HPE. HPE Marketing Pro Learning Center è ora disponibile in sette lingue e comprende un’opzione di accreditamento. Attraverso guide immersive e intuitive e modelli di campagna personalizzati secondo i differenti obiettivi di marketing, i partner hanno a disposizione strumenti che li aiutano a creare campagne digitali integrate ed esperienze personalizzate per i clienti.