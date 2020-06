Interroll e Modumaq per Arvato Supply Chain Solutions

La soluzione di Interroll e Modumaq offre la massima versatilità per la movimentazione dei materiali di Arvato Supply Chain Solutions in Spagna

Interroll e Modumaq, azienda partner del programma Rolling On Interroll, hanno collaborato alla realizzazione di un progetto di ampliamento del sistema di classificazione degli ordini ottimizzato per Arvato Supply Chain Solutions, una soluzione che velocizza i sempre più complessi processi di movimentazione dei materiali richiesti per servire al meglio il mercato spagnolo.

Arvato necessitava in una prima fase di un sistema di classificazione degli ordini per le transazioni business-to-business (B2B), che recentemente è stato esteso alla gestione delle transazioni business-to-consumer (B2C).

Il sistema, che è stato installato ad Alcalá de Henares, è costituito da due zone per il convogliamento: una per la preparazione degli ordini dai tavoli di imballaggio e la seconda per le scatole che arrivano dal cross docking.

“La soluzione proposta doveva garantire la versatilità necessaria per poter alimentare il sistema da più tavoli di imballaggio, e allo stesso tempo essere in grado di ricevere scatole direttamente dal cross-docking”, afferma Alfonso Flores, Direttore Generale di Modumaq.

Il convogliamento da entrambe le zone può aver luogo simultaneamente e far convergere le scatole verso un collettore di trasporto che le allinea tutte, per una corretta lettura e controllo del peso. Durante il controllo del peso si ha un confronto dei dati in tempo reale con il peso teorico indicato dal sistema di gestione del magazzino del cliente (WMS), e tutte le scatole che non si trovano in un intervallo prestabilito vengono

deviate automaticamente in un’area di controllo di qualità dove le scatole si accumulano.

Qui, un operatore controllerà le scatole una per una e le inoltrerà nuovamente al raccoglitore se il contenuto è quello desiderato.

È possibile trasportare la massima varietà di merci

Le scatole confermate come corrette passeranno quindi a un’area di smistamento, dove verranno nuovamente lette e distribuite automaticamente ai vari percorsi che portano ad un sistema di smistamento. Il design delle rampe tiene conto del fatto che il prodotto è molto fragile e che la variabilità di peso è piuttosto elevata, potendo ricevere scatole di soli 200 grammi per le spedizioni B2C e fino a 25 chilogrammi per le spedizioni B2B. È stato inoltre aggiunto un trasportatore superiore per il ricircolo e la fornitura di scatole

vuote da utilizzare per il B2C, in modo che il personale ai tavoli da imballaggio abbia sempre scatole di riserva vicino a ciascuna delle stazioni di lavoro.

La piattaforma di trasporto modulare (MCP) di Interroll è stata scelta come sistema di trasporto principale ed è completata da rampe progettate e prodotte da Modumaq, esclusivamente con materiale Interroll. Il sistema di controllo è di Siemens e il sistema di lettura è di Datalogic, al quale è stata abbinata un’interfaccia di comunicazione tra il sistema Modumaq e il sistema di gestione del magazzino di Arvato mediante un

protocollo per lo scambio di dati in tempo reale.

“Gestire in modo sicuro prodotti fragili era una priorità assoluta, quindi il dipartimento di progettazione di Modumaq ha tenuto conto di ciò sia nelle aree di carico che nelle rampe di uscita degli smistatori”, afferma Alfonso Flores. “Abbiamo basato il nostro design sulle piattaforme MCP modulari di Interroll, in quanto ciò ci consentirà di installare nuovi elementi sulla linea senza dover apportare modifiche importanti e interrompere

il processo.”

La modularità garantisce l’installazione di nuovi sistemi senza interruzione delle procedure operative

Il grande vantaggio del sistema MCP è la sua modularità: il sistema è stato installato ad anni di distanza dall’avvio del primo smistatore, ma i team di installazione di Modumaq sono stati in grado di estendere le aree di imballaggio e spedizione in tempi record senza influire o interrompere le operazioni di Arvato.

“Abbiamo dovuto affrontare la sfida della crescente complessità nella preparazione, classificazione e distribuzione giornaliera degli ordini per un’importante azienda internazionale di cosmetici. L’installazione effettuata da Modumaq soddisfa perfettamente le nostre aspettative, tra cui la possibilità di gestire una gran

varietà di merci, alte prestazioni e grande flessibilità, come richiesto dal cliente” afferma Laura Alaman, responsabile di Project Management e General Services presso Arvato Supply Chain Solutions in Spagna.