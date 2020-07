Perché l’LTE è l’alternativa ideale anche alla linea ADSL

Lo spiega Netgear che, da tempo, garantisce un’esperienza WiFi flessibile e performante con prodotti LTE come hotspot o router portatili

Netgear, sviluppa prodotti LTE, come hotspot o router portatili, in grado di garantire un’esperienza WiFi flessibile e performante, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

Un elemento non da poco, se si considera che, mai come in questo periodo, la connessione internet è fondamentale sia per lavorare in maniera efficiente sia per svagarsi guardando il campionato e le serie TV.

La connettività che permette di continuare a svolgere queste attività ovunque è sicuramente quella LTE, grazie alla quale l’utente può usufruire sia di una rete WiFi performante sia di una copertura capillare su tutto il territorio nazionale garantita dagli operatori.

La velocità è una delle ragioni per cui si preferisce la connessione LTE: basti pensare che la velocità media in download, considerando i principali operatori, è nettamente superiore rispetto a quella dell’ADSL .

Non solo quando si è in movimento. L’LTE è anche l’alternativa ideale alla linea ADSL, soprattutto in quelle aree dove non è presente una connessione internet sufficientemente adeguata da poter garantire all’utente di lavorare, giocare o guardare partite di calcio utilizzando una linea fissa.

Anche gli ultimi dati AGICOM, relativi alla diffusione delle SIM in Italia, evidenziano il costante aumento del numero delle SIM dati attivate a partire dal 2015: a dicembre 2019 è stato toccato il picco di 24 milioni di SIM attive.

Inoltre, secondo l’ultimo rapporto sugli immobili in Italia dell’Agenzia delle Entrate, si registrano 5,5 milioni di “seconde case” e questo significa che, probabilmente, molte persone durante questa fase 3 si sposteranno nelle seconde case o approfitteranno della condizione di smartworking per lavorare dal mare o dalla montagna.

I dispositivi come hotspot (AC797) oppure router portatili per performance ancora più elevate (M2), diventano quindi necessari per continuare a fare call conference, guardare le partite di campionato e le finali di coppe italiane ed europee e, contemporaneamente, far guardare ai propri figli le serie TV o giocare online.

Mobile Hotspot, per chi cerca una soluzione intermedia

Netgear AC797 è l’hotspot mobile che garantisce una connessione a Internet sicura e affidabile anche lontano da casa. È compatibile con qualsiasi operatore ed è un prodotto estremamente facile da portare con sé durante i propri spostamenti in auto, in moto o in camper.

Router Portatile WiFi, per chi è alla ricerca di un dispositivo premium

Netgear M2, è uno dei mobile router più versatili e performanti sul mercato. Può essere utilizzato sia da chi viaggia, per lavoro o per svago, sia come router casalingo, grazie all’apposita porta ethernet e la velocità giga. Semplicemente acquistando una microSIM e inserendola nel mobile router, l’utente potrà connettere fino a 30 dispositivi e navigare alla massima velocità. Non sarà infatti necessario connettersi a WiFi pubblici, WiFi di hotel o bar che mettono spesso a rischio la sicurezza dei dati. Il router mobile Nighthawk M2 è dotato di una batteria a lunga durata per un utilizzo prolungato, fino a 24 ore. Grazie alla funzione JumpBoost ottimizzata, è possibile ricaricare gli altri dispositivi. Arrivati a destinazione, è possibile collegarsi a una presa di corrente per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza batteria ma sfruttando il cavo elettrico.

Il router mobile Nighthawk M2 è dotato di un nuovo design touchscreen, che semplifica ulteriormente la gestione della rete e delle impostazioni. È possibile monitorare l’uso dei dati, visualizzare nome/password WiFi e la potenza del segnale mobile, nonché gestire le impostazioni di rete e quelle del dispositivo.

Come riferito in una nota ufficiale da Ivan Tonon, Country Manager Netgear Italia: «Siamo costantemente impegnati nella progettazione di prodotti in grado di connettere sempre più persone a internet. A breve lanceremo il primo router WiFi Orbi 4G LTE che unisce il meglio di Orbi alla connessione LTE. In questo modo andiamo incontro alle esigenze di tutti quegli utenti che non sono raggiunti da una connessione internet ultraveloce e che faticano quindi a fare anche una videochiamata. La connessione LTE funzionerà anche da back-up automatico, in caso di problemi, laddove c’è comunque una linea fissa».