realme X50 5G si presenta al pubblico italiano

Il prossimo 8 luglio, il nuovo smartphone realme verrà annunciato in live streaming alle ore 10.30

realme annuncia il lancio di realme X50 5G in Italia.

Lo fa via streaming, con un evento ad hoc che si terrà il prossimo 8 luglio, alle ore 10.30 collegandosi a questo LINK.

Con l’annuncio del nuovo realme X50 5G, il brand rinnova il proprio impegno nel fornire ai suoi utenti la migliore tecnologia possibile ed è determinata a diventare l’azienda leader nel settore del 5G su smartphone, offrendo opzioni sempre più accessibili al mercato europeo.

Per dimostrarlo, realme X50 è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765 5G, uno schermo da 120hz e ricarica rapida da 30W per offrire agli utenti la migliore e più veloce esperienza possibile.

2 prodotti 5G lanciati sul mercato ogni sei mesi

realme è consapevole che il 5G rappresenta il futuro dell’intera industria. Seguendo il chiaro obiettivo di fornire ai consumatori una scelta ricca e diversificata, il 5G diventa il cuore della strategia realme di quest’anno. Per questo motivo realme si sta impegnando a sviluppare una strategia 5G + AIoT per diventare punto di riferimento di queste tecnologie soprattutto in campo gaming o per focalizzarsi sulle funzionalità multimediali. Grazie a un team altamente specializzato in ricerca e sviluppo 5G, realme lancerà almeno 2 prodotti 5G ogni sei mesi come parte della sua strategia globale.

All’inizio di quest’anno, realme ha lanciato con successo l’acclamato realme X50 Pro come il primo prodotto di punta 5G del brand in Europa. Ora, con realme X50 5G, l’azienda vuole donare ai propri consumatori un’incredibile esperienza entry-level 5G.