KIOXIA: fattore di forma di nuova generazione per le unità SSD NVMeTM

Il fattore di forma EDSFF E3.S consente di ottenere densità e prestazioni superiori, migliorando la scalabilità dei centri dati

KIOXIA Europe ha sviluppato e iniziato la consegna dei campioni di preproduzione di unità SSD nel fattore di forma EDSFF (Enterprise & Datacenter SSD Form Factor) E3.S di prossima generazione, che è in fase di standardizzazione da parte del gruppo di lavoro tecnico della SNIA SFF TA.

E3.S è un nuovo fattore di forma standard per le unità SSD NVMe dei server aziendali e dei centri dati su cloud, rivolto in modo particolare alle interfacce PCIe® 5.0 e successive. Il formato E3.S contribuirà alla progettazione e allo sviluppo di sistemi di nuova generazione, come i server su cloud, iperconvergenti, per uso generale e i sistemi AFA (All-Flash Array) nei server aziendali e nei centri dati su cloud.

Le specifiche E3.S consentono di adottare più opzioni di dimensioni, potenza e capacità, il tutto con un connettore comune. Concepito per le future generazioni dell’interfaccia PCIe che offrono rendimenti energetici più elevati, il formato EDSFF E3.S offre prestazioni, efficienza di raffreddamento e flessibilità migliorate rispetto ad altri fattori di forma.

I campioni di preproduzione dei prodotti in formato E3.S di KIOXIA, basati sulle unità SSD PCIe 4.0 NVMe 1.4 della serie CM6 di KIOXIA in un fattore di forma da 2,5 pollici, hanno mostrato prestazioni superiori di circa il 35% con lo stesso controllore e la stessa memoria flash BiCS FLASH 3D TLC nel fattore di forma EDSFF E3.S con 4 canali e 28W (-40%) di potenza.

I vantaggi del fattore di forma EDSFF E3.S includono:

– Maggiore densità di memoria flash per un utilizzo più efficiente dell’alimentazione, del fattore di forma della memoria e delle installazioni su sistemi rack

– Supporto all’interfaccia PCIe 5.0 e successive grazie a una migliore integrità del segnale

– Migliori caratteristiche termiche e di raffreddamento

– Prestazioni e vantaggi al di là della versione in fattore di forma da 2,5 pollici

– Indicatori LED per mostrare lo stato dell’unità

– Supporta le configurazioni a 8 canali PCIe