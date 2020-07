Notebook Getac V110 per l’assistenza tecnica di Vaillant

Il dispositivo convertibile rugged di Getac è stato scelto da Vaillant Group Austria dopo un attento esame delle migliori soluzioni del settore

Vaillant Group Austria sta dotando il suo team di assistenza tecnica dei potenti notebook convertibili fully rugged V110 di Getac.

Lo ha annunciato il fornitore specializzato nella produzione di soluzioni rugged per il mobile computing selezionato dall’azienda leader nel settore delle tecnologie per riscaldamento, aerazione e climatizzazione, che ha scelto i dispositivi Getac dopo un attento esame delle migliori soluzioni del settore.

Il cuore del Mobile Office di Vaillant

Come, infatti, già accennato, Vaillant offre una vasta gamma di sistemi di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda altamente efficienti e rispettosi dell’ambiente, molti dei quali fanno un uso sempre più massiccio delle fonti di energia rinnovabile. Quando si parla di manutenzione, l’azienda, di proprietà della famiglia, attribuisce grande importanza alla fornitura di un servizio di altissimo livello e di un’assistenza esperta. Per questo, i propri tecnici fissano ogni anno diversi appuntamenti in loco con i clienti, i system operator e i partner.

Per poter essere il più efficiente possibile, ogni tecnico è dotato di un Mobile Office completo che consiste adesso in un notebook convertibile V110, una stampante portatile e uncard reader. La leggerezza del V110, la sua ampia connettività e la lunga durata della sua batteria lo rendono perfetto per l’uso quotidiano sul campo, in situazioni che vanno dagli interni delle case o delle cantine dei clienti agli ambienti esterni in condizioni climatiche diverse. Insieme a un altro partner, Vaillant ha anche messo a punto un sistema per consentire a ogni tecnico di trasportare il proprio Mobile Office in totale sicurezza in qualsiasi momento.

Gestione sostenibile dell’assistenza

Grazie al suo design versatile, il convertibile V110 può essere usato facilmente tramite touchscreen o tastiera. Il sistema di connettività LTE integrato consente ai tecnici di Vaillant di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per portare a termine qualsiasi lavoro da qualsiasi luogo direttamentesul dispositivo, riducendo così la dipendenza dai moduli cartacei e consentendo una gestione più sostenibile dell’assistenza. I pagamenti con carta di credito o tramite altra modalità digitale possono essere eseguiti in loco, per i clienti i cui dati sono documentati elettronicamente, e trasmessi alla sede in tempo reale.

Garanzia totale “Bumper-to-Bumper” a protezione dell’investimento di Vaillant

I notebook V110 godono della garanzia totale di Getac “Bumper to Bumper” leader nel settore, che include i danni accidentali e garantisce la massima tranquillità. Un elemento essenziale per clienti del calibro di Valliant, il cui obiettivo primario è garantire che i propri tecnici possano lavorare in modo efficiente e senza interruzioni, ovunque il lavoro li chiami.

Come riferito in una nota ufficiale da Alexander Kaufmann, Head of Services per l’Austria di Vaillant Group Austria: «Ci impegniamo costantemente a fornire la migliore assistenza ai nostri clienti. Con il dispositivo V110 di Getac come elemento centrale del nostro Mobile Office, i nostri tecnici sono ora perfettamente attrezzati per raggiungere questo obiettivo ogni giorno».

Per Eric Yeh, Sr. Director Sales & Operations DACH, Getac Technology: «Vaillant è un esempio rilevante di come i programmi di manutenzione possano essere digitalizzati con successo e quindi del ruolo centrale che le potenti soluzioni rugged, come quelle offerte da Getac giocano nel processo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Vaillant al termine di un processo di selezione altamente competitivo e ci auguriamo di collaborare per molti anni a venire».