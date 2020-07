Hammond Electronics loancia la famiglia 1597DIN

La nuova famiglia di alloggiamenti in plastica ritardanti di fiamma consta di 4 dimensioni, tutte facili da montare

Hammond Electronics ha annunciato il lancio della sua famiglia 1597DIN di alloggiamenti in plastica ritardanti di fiamma secondo normativa UL94-V0 ideali per il montaggio di guide DIN da 35 mm conformi alla norma IEC/EN 60715 per applicazioni quali apparecchiature di controllo industriale, automazione, gestione e monitoraggio delle attrezzature, controllori di ventilazione e condizionamento (HVAC) e apparati IoT distribuiti.

La famiglia consta inizialmente di quattro dimensioni: 2, 4, 6 e 9 moduli standard di 17,5 mm di larghezza. Tutte le dimensioni hanno due posizioni di montaggio per le morsettiere, massimizzando la disponibilità I/O e dando spazio a un’espansione futura, se necessaria.

Il corpo presenta due scanalature per il montaggio orizzontale di PCB e due distanziatori sulla base per il montaggio di componenti o circuiti stampati. Copri-morsetti semplici, forati, a espulsione e a fessura sono forniti separatamente e possono essere combinati nei corpi a seconda delle necessità. Una scatola di comando compatta alta in policarbonato (larghezza di 22,5 mm, profondità di 118 mm e altezza di 90 mm), progettata principalmente per alloggiare PCB, presenta pareti ventilate e un pannello anteriore sagomato.

Tutte le unità possono essere montate a scatto senza l’ausilio di attrezzi e offrono uno smontaggio altrettanto semplice per favorire l’accesso ai componenti interni o ai PCB in caso di necessità. I corpi sono ventilati sulle superfici superiore e inferiore e includono un incavo nel pannello anteriore per il montaggio di etichette di identificazione o altri elementi grafici.

Le basi sono stampate in PPO (ossido di polifenilene) grigio scuro con una clip di montaggio per guida DIN in polistirene, mentre il corpo dell’alloggiamento principale è in policarbonato grigio chiaro (RAL 7035).