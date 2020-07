Axis Communications: tutte le novità

Qui tutte le novità sugli ultimi modelli di telecamere rilasciati da Axis

Tante le novità presentate da Axis Communications, a partire dai nuovi modelli di telecamere fisse da impiegare nella sorveglianza urbana.

I modelli della serie AXIS Q16 Network Camera presentano attacco CS e offrono qualità dell’immagine in qualsiasi condizione di illuminazione.

Tra le novità anche l’integrazione dei prodotti audio nel sistema di gestione video AXIS Companion. La gamma di prodotti audio e altoparlanti di rete di Axis sarà supportata dal software di gestione video AXIS Companion. I vantaggi dell’audio per la sicurezza e come deterrente saranno quindi a disposizione di un maggior numero di clienti, con la facilità d’uso che gli utilizzatori di AXIS Companion ben conoscono.

La nuova AXIS P3715-PLVE Network Camera, telecamera a doppio sensore che offre straordinarie panoramiche grandangolari e viste dettagliate con zoom, opera 24 ore su 24 anche in condizioni di illuminazione difficili. Ideale per atri e corridoi scolastici, consente di visualizzare due immagini diverse con una sola telecamera.

Infine è pensata per panoramiche complete e dettagli nitidi AXIS Q6010-E Network Camera, telecamera multidirezionale ad alta risoluzione progettata specificamente per funzionare con qualsiasi AXIS Q60-E PTZ Network Camera. Questo modello consente di avere un quadro della situazione completo in grandi spazi all’aperto come in strade strette e la possibilità di visualizzare dettagli con lo zoom grazie alla telecamera integrata