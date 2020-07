Termozeta per igienizzare smartphone e altri oggetti con la tecnologia LED UV-C

Termozeta lancia la linea Salute e Benessere. La nuova linea nasce per soddisfare la crescente richiesta di soluzioni dedicate all’igienizzazione e alla sanificazione degli oggetti. I primi nuovi prodotti che ne entrano a farne parte sono STERIL Case, STERIL Box e il Termometro Frontale a Infrarossi

Termozeta, lo storico marchio italiano leader nel settore del piccolo elettrodomestico, presenta la sua nuova linea Salute e Benessere e lancia tre nuovi prodotti dedicati a chi vuole prendersi cura di sé e della casa.

STERIL Box è un piccolo box che, grazie ai raggi UV-C emessi dai suoi LED, è in grado di sanificare in modo efficiente, rapido e sicuro, una moltitudine di oggetti d’uso quotidiano, come chiavi, occhiali, guanti, mascherine, telefoni e portafogli.

Steril Box è facilissimo da utilizzare, non rilascia alcun residuo, non emette radiazioni e non utilizza ozono, bensì sfrutta esclusivamente le proprietà dei raggi UV-C emessi dai LED sulle sue pareti interne per eliminare batteri, germi, funghi e virus. Il processo di sanificazione dura circa un minuto e viene avviato semplicemente premendo il tasto Start, mentre l’arresto viene effettuato tramite il tasto Stop. È dotato, inoltre, di una chiusura di sicurezza, grazie alla quale i led non si attivano se il prodotto non è ben chiuso. Essendo molto compatto, è perfetto sia a casa sia da essere portato in viaggio.

STERIL Case sfrutta sempre la tecnologia LED UV-C per inibire e rendere inattivi batteri, germi, funghi e virus, ma, grazie alla sua struttura, è indicato, oltre che per oggetti di piccole dimensioni, anche per articoli in vetro e ceramica, piccoli capi e complementi d’abbigliamento, biberon, posate, strumenti per la cura della persona e molto altro.

Il processo di sanificazione, che avviene in questo caso con un ciclo della durata di cinque minuti, è particolarmente semplice. Basta, infatti, riporre gli oggetti all’interno del box, chiudere il coperchio e premere poi l’apposito tasto soft touch, mentre il termine dell’operazione avverrà in automatico.

Sia Steril Case sia Steril Box funzionano collegando il cavo USB in dotazione a un qualsiasi carica batteria per cellulare o addirittura un power bank e in entrambi i casi gli oggetti possono essere immediatamente estratti, senza la necessità di alcuna precauzione.

Parallelamente all’introduzione di questi due nuovi prodotti nella Linea Salute e Benessere, Termozeta presenta anche Termometro Frontale a Infrarossi, un dispositivo che in soli 0,5 secondi e senza la necessità di essere messo a contatto con le persone, è in grado di rilevare la temperatura corporea.

Caratterizzato da una pratica impugnatura a pistola e da un display LCD dove vengono visualizzate le temperature rilevate e le impostazioni, questo termometro può essere utilizzato anche per la misurazione della temperatura delle superfici, rappresentando, quindi, una soluzione molto utile in diverse situazioni e contesti.

STERIL Box, STERIL Case e il nuovo Termometro Frontale a Infrarossi sono disponibili con prezzi al pubblico rispettivamente di 39,90 Euro, 129,90 Euro e 59,90 Euro IVA compresa. Come tutti i prodotti TERMOZETA, anche STERIL Box, STERIL Case e Termometro Frontale a Infrarossi sono distribuiti da Datamatic.