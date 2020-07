Cambium: più strumenti al canale per il Wi-Fi 6

Cambium Networks mette a disposizione di rivenditori, distributori e fornitori di servizi nuovi programmi e strumenti per approfittare con successo delle opportunità offerte dal Wi-Fi 6

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha introdotto nuovi programmi e strumenti per aiutare i partner, i distributori e i fornitori di servizi gestiti (MSP) a far crescere il proprio business e favorire la transizione delle aziende clienti verso la tecnologia Wi-Fi 6.

I nuovi investimenti sul canale di Cambium comprendono un portale partner aggiornato, un novo strumento software TCO Profiler per confrontare rapidamente le opzioni di installazione ed uno starter kit Wi-Fi 6 “not for sale”, accanto a nuove iniziative di marketing dedicate e risorse interne di vendita. Sono inoltre previsti bootcamp virtuali dedicati ai partner e un ulteriore ampliamento della formazione online gratuita. Come ulteriore supporto alla vendita sono anche possibili dimostrazioni online virtuali e sono stati ampliati i fondi per il marketing digitale.

I nuovi programmi e strumenti consentono ai partner di vendere, installare e gestire i nuovi prodotti Wi-Fi 6 di Cambium, i due acces point, i sei switch multi-gigabit e XMS, la piattaforma software cloud-based che semplifica la progettazione e l’implementazione della rete wireless. I nuovi prodotti si basano su un’architettura radio software defined che aumenta drasticamente la velocità del Wi-Fi riducendo il Total Cost of Ownership (TCO) fino al 30%.

“Le aziende che offrono connettività di alto livello e al contempo il controllo dei costi totali hanno un vantaggio sostenibile”, ha affermato Ron Ryan, Vicepresidente Senior Vice President of Global Channels di Cambium Networks. “Il nostro programma per i partner offre ai clienti innovative soluzioni wireless a banda larga e Wi-Fi che offrono semplicità, scalabilità e un TCO significativamente inferiore.”

Il programma Cambium ConnectedPartner è pensato per mettere i partner nelle migliori condizioni possibili per aggredire con successo il mercato delle soluzioni di connettività wireless: accesso al portale dedicato, scontistica, strumenti e risorse di vendita e marketing. Inoltre, i partner Cambium hanno accesso esclusivo a TCO Performance Profiler, un tool che dettaglia il costo totale comparativo di una soluzione specifica e modella il costo totale per megabit erogato. Come parte del programma, i partner Wi-Fi ora hanno anche accesso a un nuovo starter kit “not for sale” che include un access point Wi-Fi 6 e uno switch multi-gigabit a 16 porte. I potenziali rivenditori e MSP in determinati paesi possono anche richiedere un AP Wi-Fi gratuito e un abbonamento cloud associato per provare i prodotti prima di diventare partner.

“Il programma di canale di Cambium offre ai partner gli strumenti giusti e le capacità di dimostrazione online virtuali per avere successo e supportare la loro continua crescita”, ha dichiarato Zach Hubeck, Vice President Sales and Marketing di Wav “Il nuovo TCO Profiler è un vero punto di svolta, rendendo estremamente facile per noi mostrare visivamente ai nostri clienti il valore della tecnologia Wi-Fi 6 di Cambium e i vantaggi derivanti dall’aggiornamento delle loro reti “.