Pierorlando Sicilia nuovo Channel Sales Manager per l’Italia della divisione Data Center Group

Lenovo nomina Pierorlando Sicilia Channel Sales Manager per l’Italia della divisione Data Center Group

Lenovo Data Center Group (DCG) ha nominato Pierorlando Sicilia come Channel Sales Manager per l’Italia. In questa veste, Sicilia avrà la responsabilità di implementare le strategie di canale di Lenovo DCG sul territorio italiano e di mantenere, consolidare e sviluppare le relazioni con l’ecosistema dei partner.

In Lenovo dal 2015, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità quali Enterprise Sales Manager per il business PC e Smart Devices e Senior Account Manager nel Data Center Business Group, Pierorlando Sicilia ha iniziato la propria carriera nel mondo IT nel 2003 in IBM, dove nell’arco di 11 anni ha avuto diversi ruoli fino all’acquisizione della divisione x86 da parte di Lenovo.

“Il nuovo incarico di Pierorlando è per noi il gradito prosieguo di un solido rapporto pluriennale e coincide con un importante momento di ripartenza per il settore IT”, ha commentato Alessandro de Bartolo, Country General Manager Italia, Data Center Group, Lenovo. “Sono particolarmente lieto che abbia accettato questa nuova sfida in un ruolo chiave per il business di Lenovo DCG in Italia. Grazie alla sua conoscenza e competenza nel mondo dei data center, e all’esperienza maturata nel business PC e Smart Devices, Pierorlando porta l’energia, la solidità e la capacità di esecuzione che ci servono per valorizzare sempre di più i Business Partner, quale canale prioritario per arrivare ai Clienti, e per espandere il nostro ecosistema di partner conquistandone di nuovi”.

Pierorlando Sicilia à laureato in ingegneria meccanica all’Università di Roma III e ha un master in Buiness Administration conseguito presso la Warwick Business School nel Regno Unito. Sposato, con due figli, nel tempo libero ama correre e fare escursioni in montagna.