LG Electronics aggiorna la Linea Commerciale

La nuova gamma commerciale di LG assicura ancora più versatilità ed efficienza per garantire ai clienti un clima confortevole in qualsiasi tipo di ambiente

LG Electronics annuncia l’upgrade della Linea Commerciale con maggiori opzioni di configurazione combinata, migliori prestazioni e tecnologie avanzate, per offrire ai clienti una gamma di sistemi affidabili e versatili.

Infatti, se è vero che ogni edificio possiede determinati requisiti in termini di capacità e di configurazione dei sistemi HVAC a seconda delle dimensioni, della struttura e della destinazione d’uso dello stabile, la Linea Commerciale LG è in grado di combinare diverse configurazioni per garantire un clima confortevole in qualsiasi ambiente, da case e uffici a negozi ed edifici commerciali, diventando così una soluzione essenziale per le installazioni residenziali e aziendali a livello globale.

Con questo aggiornamento, la Linea Commerciale LG Single Split consente ora di gestire la combinazione di 93 unità interne con sole 5 unità esterne – rispetto alle 45 unità interne con 17 unità esterne precedenti – attraverso configurazioni più efficaci. Questo offre ai clienti non solo più opzioni, ma anche soluzioni in grado di migliorare l’efficienza generale del sistema, ridurre la quantità di spazio necessario per le installazioni e offrire numerosi vantaggi aggiuntivi.

Opzioni disponibili

Le unità esterne della Linea Commerciale sono disponibili in un’ampia gamma di modelli e capacità per fornire ai clienti soluzioni personalizzate e soddisfare ogni esigenza. I modelli ad alte prestazioni H-Inverter offrono una capacità di riscaldamento dell’ambiente superiore del 17% in caso di bassa temperatura esterna e una capacità di raffreddamento superiore del 7%. Con l’installazione delle unità Standard Inverter ad ampio campo di applicazione, gli impianti possono sfruttare tubazioni di lunghezza maggiore, fino a 85 m, con un campo di funzionamento più ampio.

Le unità Compact sono, invece, molto flessibili e facili da installare, sfruttando al meglio lo spazio, pur offrendo lunghezze delle tubazioni fino a 50 m. Inoltre, le unità esterne di dimensioni ridotte diminuiscono anche l’altezza complessiva e la superficie del 40% per massimizzare l’uso degli spazi e facilitare l’installazione. Ciascuno di questi modelli è disponibile in un’ampia gamma di capacità e garantisce valori SEER e SCOP eccellenti in tutte le applicazioni. LG offre anche varie ed eleganti unità interne (cassette a 4 vie, canalizzabili, soffitto, console e parete), per rispondere alle necessità di qualsiasi ambiente o funzionalità. Infine, la possibilità di combinare la Linea Commerciale con unità di trattamento aria garantisce soluzioni più affidabili e versatili, per qualsiasi contesto.

L’innovazione sempre al primo posto

Come tutte le soluzioni HVAC di LG, la gamma Commerciale presenta numerose innovazioni tecnologiche. Il compressore LG R1 con struttura ad albero passante e sezione di compressione nella parte inferiore garantisce un funzionamento silenzioso con un’efficienza ottimale. Questo compressore scroll ibrido brevettato da LG ha anche una struttura più semplice e stabile ed è più resistente e affidabile. La funzione LG Dual Sensing Smart Load Control, inoltre, rileva sia la temperatura che l’umidità dell’aria per regolare la temperatura di evaporazione e rendere gli ambienti più confortevoli in maniera più efficace. È inoltre possibile rilevare la presenza di persone in una stanza o spazio tramite sensori opzionali e regolarne di conseguenza il riscaldamento e il raffrescamento. Il sistema può anche essere configurato in modo da calibrare il flusso d’aria e raggiungere le temperature target in tempi prestabiliti in base all’occupazione.

In aggiunta, le unità Commerciali LG utilizzano il refrigerante ecologico R32, per una maggiore sostenibilità ambientale, e rilevano contemporaneamente la temperatura e la pressione del refrigerante, per un controllo più rapido e preciso. Infine, grazie a LG ThinQ e alle soluzioni di controllo centralizzato, efficienza e comfort incontrano una praticità di utilizzo senza eguali.

Sia che si tratti di gestire uno spazio commerciale per uffici e negozi o di mantenere la propria casa confortevole, le diverse combinazioni di installazione dei prodotti della Linea Commerciale garantiscono, in definitiva, soluzioni più efficienti, confortevoli e salva-spazio in ogni tipo di ambiente.