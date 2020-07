In totale controtendenza con l’attuale crisi, NuBeTech continua la crescita e presenta il percorso di consolidamento che l’ha portata a diventare un Gruppo rilevante nel mercato dei software gestionali.

Al termine di un anno di ambiziose iniziative societarie guidate da NuBeTech, nasce NuBeTech Business Solutions Group con l’obiettivo di raggiungere la leadership di mercato nella distribuzione di soluzioni multivendor IT & ERP.

NuBeTech sfida la crisi e avvia un processo che la porta alla costituzione di un Gruppo, di cui fanno parte le società italiane BluBridge e Perigeo, entrambe attive nella distribuzione di alcuni dei più importanti prodotti nel settore ERP, CRM & Business Intelligence. A Nubetech, specializzata nelle soluzioni Microsoft di Navision/ Business Central, si aggiungono SageX3 per quanto riguarda BluBridge e SAP Business One per Perigeo, andando così ad ampliare l’offerta complessiva.

‘Forte di un business plan complessivo per il 2020 di 6 milioni di euro e di un team che conta, fra le varie società, già 70 persone, NuBeTech Business Solutions Group è il risultato di una strategia – spiega Ezio Alboni, presidente delle tre società – – che sottolinea la volontà di NuBeTech di non fermarsi e accelerare il business nonostante i rallentamenti causati dalla pandemia.’

Con la partecipazione al 51% dell’azienda lombarda BluBridge e l’acquisizione del 90% dell’emiliana Perigeo, il Gruppo dà il via ad un processo di sviluppo territoriale che, attraverso il consolidamento in Lombardia e la presenza in Emilia Romagna, si propone di costruire nel medio periodo una rete di filiali nel nord Italia. Un percorso, questo, in cui saranno impegnate le figure di punta di NuBeTech, fra cui Giorgio Cavaglieri, Board Member della società, riconosciuto sul mercato per l’eccellenza nella conoscenza del mondo Microsoft.

‘L’acquisizione di nuovi talenti e la formazione permanente dei nostri consulenti – sottolinea Simone Uggetti, CEO dell’azienda – rappresentano alcuni dei valori cardine in cui crediamo fermamente come condizione imprescindibile per garantire al mercato livelli qualitativi d’eccellenza.’ ‘Siamo certi – aggiunge Rocco Alboni, COO di NuBeTech – che riusciremo a cogliere nuove importanti sfide di business per il Gruppo anche in chiave di internazionalizzazione avvalendoci di un team con significativa esperienza in questo ambito.

Sulla stessa linea è anche il commento dei consiglieri di Perigeo, Piergiorgio Pongetti e Carla Zobbi.

‘’La nascita del Gruppo sotto la guida di NuBeTech ha innescato una significativa fase di rilancio per Perigeo che prevede non solo un incremento degli investimenti ma anche un ampliamento della presenza sul mercato con particolare attenzione ai settori Food e Manufacturing .’

Le operazioni societarie portate avanti da NuBeTech fanno parte di un piano strategico più ampio che punta alla crescita costante sul territorio italiano di un Gruppo che ha tutte le carte in regola per accreditarsi come riferimento dell’innovazione ERP.