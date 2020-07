Synology: nuovo sistema di archiviazione DS920+

Il nuovo Synology DS920+ è ideale per una varietà di attività di backup e sincronizzazione dati, DS920+ è un’alternativa efficiente e versatile per iniziare a creare il proprio cloud privato

Il nuovo DS920+ di Synology è un sistema di archiviazione costruito per eccellere in ambienti domestici e piccoli uffici. Ideale per una varietà di attività di backup e sincronizzazione dati, DS920+ è un’alternativa efficiente e versatile per iniziare a creare il proprio cloud privato.

Informazioni su DS920+

· 133% più veloce nella risposta sule pagine web

· 15% più veloce nelle attività di calcolo

· Quattro alloggiamenti per unità interne con possibilità di espansione fino a 9 unità

· Capacità potenziale fino a 144 TB

· Slot cache doppi SSD M.2 NVMe

Disponibilità

Il DS920+ si unisce alla gamma della serie 20 ed è disponibile in Europa presso i rivenditori e i partner Synology.