Paolo Lossa nuovo Country Sales Manager per l’Italia di CyberArk

CyberArk, specialista mondiale nella gestione degli accessi privilegiati, ha nominato Paolo Lossa Country Sales Manager per l’Italia.

Con sede a Milano, Paolo avrà la responsabilità di guidare le attività commerciali dell’azienda, sottolineando l’impegno rivolto a clienti e partner, garantendo loro una migrazione sicura verso ambienti cloud e ibridi.

Più di recente Country Sales Leader Data Protection di Dell Technologies Italia, Paolo vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, nel corso dei quali ha ricoperto incarichi di senior management presso Brocade, Foundry Networks e Nokia.

“Sono orgoglioso di questo ruolo e il mio impegno sarà rivolto a guidare le attività di CyberArk in Italia, seguendo con attenzione la crescita e la transizione al cloud,” sottolinea Paolo Lossa. “Nel settore della sicurezza informatica, l’opportunità di colmare il divario tra backend e board è particolarmente significativa, per supportare i responsabili aziendali a comprendere l’importanza della protezione degli account privilegiati nella gestione del rischio all’interno della propria organizzazione”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Paolo in CyberArk. La sua consolidata esperienza nel settore e la sua leadership – in particolare in ambito cloud e digital transformation – insieme alle sue elevate competenze, saranno preziose per incrementare la presenza delle nostre soluzioni di gestione degli accessi privilegiati nel mercato italiano,” sottolinea Roberto Llop, Regional Director South & West Europe di CyberArk.