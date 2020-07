L’esperienza dell’utente al centro della convergenza AV su rete IP

Professionisti a confronto sulle ultime applicazioni più innovative della tecnologia audio-visiva su rete IP

Il periodo di isolamento forzato imposto dall’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza strategica della comunicazione e collaborazione digitale, sia internamente che esternamente all’azienda.

Molte realtà imprenditoriali stanno capitalizzando quest’esperienza di Smart Working potenziando politiche di lavoro agile e rivoluzionando la funzione dei propri uffici. Un approccio evolutivo che si scontra però molto spesso con dotazioni tecnologiche obsolete o di scarsa qualità, che non possono garantire un livello di collaborazione, né un’esperienza immersiva, pari ad un incontro di persona.

Prase Media Technologies, distributore a valore aggiunto di tecnologie audiovisive, in collaborazione con Panduit, Atlona, LG Business Solutions, Epson, Shure, Biamp e Genelec, organizza un evento virtuale per discutere delle nuove opportunità che la convergenza e l’integrazione di tecnologie audio-video su IP possono offrire ai professionisti del settore.

L’evento dal titolo “AUDIO VIDEO OVER IP | Innovating Professional IT Networks” si svolgerà martedì 28 luglio a partire dalle ore 16.00 e vedrà la partecipazione dei principali player del settore distribuiti da Prase Media Technologies. Panduit, da sempre riconosciuta come un’azienda che produce a livello globale soluzioni all’avanguardia per infrastrutture fisiche, elettriche, di rete e audio/video per ambienti aziendali, Data Center, sale telecomunicazioni, fino agli impianti produttivi industriali e agli smart building, sarà presente in veste di “abilitatore” della convergenza tecnologica, potendo fornire l’infrastruttura passiva su cui poggiare tutti i nuovi sviluppi applicativi.

In questo contesto, conoscere le potenzialità tecnologiche, le caratteristiche e i benefici di una tecnologia audio visiva su rete IP è oggi un tema che deve essere approfondito da ogni professionista AV e IT per garantire una soluzione di collaborazione digitale fluida, cost-effective e sempre aggiornata. Scegliere una tecnologia audio visiva connessa in rete permette di progettare veri e proprio ecosistemi di comunicazione digitale, che sfruttano la rete aziendale senza alterarne le prestazioni e il livello di sicurezza.

Ad AUDIO VIDEO OVER IP | Innovating Professional IT Networks parteciperanno relatori esperti:

• Gian Pero De Martino | Network Infrastructure Business Unit Manager | Panduit

• Luca Battistelli | Product Manager Multimedia | Prase Media Technologies

• Gianmarco Totera | Information Display National Account Manager | LG Electronics Italia

• Marco Calò, per Atlona | Technical Account Manager | Prase Media Technologies

• Matteo Riva | Manager, pre-sales specialist Professional Displays | Epson Europe

• Luigi Schiavone, per Shure e Biamp | Application Engineer | Prase Media Technologies

• Matteo Trevisan, per Genelec e Biamp | Tech Support Engineer | Prase Media Technologies

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi cliccare qui.

Le tecnologie Panduit, Atlona, LG Business Solutions, Epson, Shure, Biamp e Genelec sono distribuite in Italia da Prase Media Technologies.