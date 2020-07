Avnet Abacus si aggiudica il TDK European Distribution Award per il terzo anno consecutivo

Con punteggi elevati in quattro categorie di valutazione Avnet Abacus vince il riconoscimento europeo per le performance realizzate

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione regionale di Avnet, ha annunciato di aver vinto il TDK European Distribution Silver Award nella categoria dei distributori globali. Per il terzo anno consecutivo Avnet Abacus viene premiata da TDK, uno dei più grandi produttori mondiali di componenti, moduli, sistemi e dispositivi elettronici.

“Senten Manten” è un’espressione giapponese che significa “risultato perfetto”, o “punteggio massimo”. TDK utilizza il sistema Senten Manten per valutare le performance dei distributori in base ai risultati ottenuti e alla collaborazione con il produttore stesso, in quattro ambiti: prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa.

“In un mercato caratterizzato da grandi sfide è davvero un onore aggiudicarsi il TDK Silver Award” sottolinea Hagen Götze, Senior Director Marketing di Avnet Abacus. “Ancora una volta siamo stati in grado di dimostrare la nostra capacità nel mantenere l’eccellenza nel servizio al cliente e nello sviluppo del business su tutta la gamma di prodotti TDK. Ottenere punteggi elevati per tre anni consecutivi è un punto di merito. E la complementarietà del portafoglio TDK, insieme alla qualità dei prodotti, ci consente di poter mantenere questi livelli di successo”.

Dietmar Jaeger, Head Global Sales Distribution di TDK commenta: “Negli ultimi tre anni Avnet Abacus si è imposta come top performer nel supporto alla nostra società e si aggiudica ora meritatamente il Silver Award nella categoria dei distributori globali. I solidi ed elevati livelli di competenza messi in campo dagli specialisti tecnici e commerciali di Avnet Abacus sono determinanti nel creare e mantenere la fiducia dei nostri clienti e contribuiscono alla decisa crescita di tutti i prodotti TDK in portafoglio”.

Avnet Abacus è un distributore autorizzato di TDK in tutta Europa e offre l’intera gamma di componenti elettronici passivi, inclusi condensatori ceramici multistrato e condensatori elettrolitici in alluminio e a film, ferriti e induttori, componenti e moduli ad alta frequenza, dispositivi piezo e di protezione, sensori.