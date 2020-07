LaCie: nuove soluzioni di storage

Le nuove soluzioni di storage LaCie 1BIG DOCK SSD PRO E 1BIG DOCK offrono prestazioni e velocità ai professionisti creativi

LaCie, il marchio premium di Seagate Technology, lancia due nuove soluzioni di storage per professionisti creativi e prosumer. Le nuove soluzioni LaCie 1big Dock SSD Pro e LaCie 1big Dock consentono ai professionisti di ottimizzare e semplificare il flusso di lavoro in studio con una soluzione di memorizzazione completa per computer desktop.

Progettate da Neil Poulton, le soluzioni LaCie 1big Dock SSD Pro (SSD con 2 TB e 4 TB di capacità) e 1big Dock (unità disco con 4 TB, 8 TB e 16 TB di capacità) vanno ad aggiungersi alla gamma dei sistemi di storage dati versatili di LaCie, ideati per i professionisti creativi.

Prestazioni eccezionali per progetti data intensive

LaCie 1big Dock SSD Pro è ideale per l’editing di contenuti con grandi quantità di dati a 6K e 8K, video non compressi in super slow motion e contenuto VFX. Basata sulla tradizione di LaCie in termini di prestazioni e stile ineguagliabili, la soluzione 1big Dock SSD Pro si affida all’unità FireCuda NVMe SSD, un prodotto all’avanguardia di Seagate, e all’interfaccia Thunderbolt 3, per offrire velocità di lettura sbalorditive, fino a 2.800 MB/s.

Semplifica il flusso di lavoro con due porte Thunderbolt 3 e una docking station che include una porta USB 3.0 integrata, slot per schede di memoria cinematografiche (CFast 2.0, CFexpress e SD) e una connessione di uscita DisplayPort 1.4. È la periferica ideale per la maggior parte delle videocamere cinematografiche professionali, tra cui marchi leader come ARRI, Blackmagic, RED e Canon.

Semplificare le configurazioni dei sistemi desktop

Grazie alle stesse caratteristiche dell’unità 1big Dock SSD Pro e alla grande capacità di un’unità disco da 4 TB, 8 TB o 16 TB, il nuovo sistema LaCie 1big Dock consente inoltre l’acquisizione diretta di contenuti da schede SD, schede CompactFlash e dispositivi USB. Semplifica il flusso negli studi di videomaker in 4K, fungendo da hub per tutte le periferiche e si collega alla workstation con un unico cavo, eliminando la necessità di usare adattatori aggiuntivi.

Funzionalità esclusiva di gestione del consumo energetico

Le soluzioni 1big Dock SSD Pro e 1big Dock possono fornire fino a 45 W di alimentazione ai Laptop o 30 W se collegate con dispositivi compatibili. La nuova innovativa funzione Power Pass-Through di LaCie offre una carica ancora maggiore per i Laptop, infatti collegando il cavo di alimentazione USB-C al sistema 1big Dock, il laptop può ricevere fino a 70 W. In questo modo si libera anche una preziosissima porta USB-C sul computer.

Con una garanzia limitata standard di 5 anni con servizi di recupero dati Rescue e 1 mese di abbonamento al piano gratuito Adobe Creative Cloud All-Apps, LaCie 1big Dock SSD Pro sarà in vendita a 1.499 € (2 TB) e 2.899 € (4 TB), mentre LaCie 1big Dock verrà venduto a 429 € (4 TB), 549 € (8 TB) e 789 € (16 TB). Entrambi i prodotti saranno disponibili in preordine da luglio 2020.