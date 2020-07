Aikom Technology distribuisce HIKVISION

La nuova partnership di distribuzione tra Aikom e Hikvision ha permesso di rispondere al meglio alle esigenze del mercato Security durante l’emergenza

HIKVISION, uno dei brand più noti e importanti di telecamere di videosorveglianza entra nel portafoglio Aikom Technology, che diventa distributore italiano del marchio.

In pochi anni, Aikom Technology si è ritagliata un posto di rilievo nel mondo della distribuzione security and surveillance in Italia, con una crescita costante del fatturato di quest’area di business del 20% (Y2Y 2018/2019 e primi 6 mesi del 2020). L’inserimento di un brand affermato come HIKVISION nel portafoglio prodotti risponde innanzitutto alla richiesta di molti partner Aikom di lunga data, che già utilizzano telecamere HIKVISION per numerosi progetti e ne hanno potuto testare il buon rapporto qualità prezzo.

Aikom Technology ritiene che l’ampia gamma di prodotti HIKVISION, da quella analogica a quella IP, non solo in area videosorveglianza e intrusione ma anche intercom e controllo accessi, sia in grado di soddisfare in modo puntuale le diverse esigenze di sicurezza dei principali mercati verticali: dal monitoraggio urbano ai trasporti, dall’educational alla sanità, dalla finanza agli edifici intelligenti.

“Credo che la scelta di offrire i prodotti HIKVISION ai nostri clienti sia strategica: si tratta infatti di un brand che, a fronte di prezzi contenuti, mette in campo soluzioni complete e all’avanguardia” dichiara Raffaele Bianchi, Sales Manager Aikom Technology. “A differenza di altri marchi concorrenti, HIKVISION attribuisce molta importanza alla localizzazione dell’attività: l’attenzione alle esigenze del mercato italiano e un team italiano professionale e competente sono due caratteristiche che hanno orientato la scelta di Aikom su questo brand che, siamo convinti, porterà il nostro reparto Security & Surveillance a fare un grosso passo avanti”.

In questi primi mesi del 2020 la nuova distribuzione HIKVISION ha avuto un ruolo fondamentale nella risposta tempestiva che Aikom Technology ha potuto dare ai propri partner, i quali, sollecitati dall’emergenza della pandemia, hanno trovato risposta alle esigenze del mercato proprio grazie alle soluzioni termografiche e people counting messe a punto da HIKVISION.

“Con una rete di vendita capillare, un approccio al business dinamico ed evoluto ed una clientela composta da System Integrator, Aikom è un partner ideale per promuovere la fascia più alta delle nostre soluzioni” spiega Filippo Petrolese, Sales Director di HIKVISION ITALY. “Durante l’emergenza sanitaria, Aikom Technology ha giocato un ruolo strategico, facendosi prima di tutto collettore delle richieste ma sapendo anche sfruttare l’intero ventaglio di opportunità offerte dai nostri termoscanner, telecamere, black body e terminali di controllo accessi. Per HIKVISION è già tempo di guardare oltre e di pensare a come proporre soluzioni capaci sì di risolvere problemi immediati e concreti, ma anche di proteggere l’investimento nel tempo con la massima flessibilità tecnologica e un approccio scalabile e modulare. Il tutto tenendo presente che la security è ormai sempre più intrecciata alla safety, imponendo a tutti un cambio di passo nel modo di fare business, di relazionarsi e di “fare sicurezza”.

Nel dimensionare un sistema, ad esempio, bisogna oggi assicurarsi che si possa rilevare anche la potenziale minaccia sanitaria (anche una comune influenza all’interno di un luogo di lavoro può presentare un deciso costo sociale, oltre che aziendale).

In sostanza: la rilevazione della temperatura corporea è solo il punto di partenza di un pensiero e di un modello di business che deve oggi tenere presenti molteplici variabili. Il futuro si dirige verso i terminali di controllo accessi ad intelligenza artificiale e sensori per la rilevazione della temperatura, verso soluzioni legate al conteggio e alla gestione dei flussi, che interessano diverse tecnologie (dalle telecamere di People Counting al digital signage), e ovviamente verso tutto il mondo video e termico. C’è tanto da fare assieme e la forza dei numeri e della presenza sul territorio è la massima garanzia di solidità e continuità per i nostri Partner.”