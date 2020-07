HP presenta il nuovo Global Partner Program HP Amplify

Con il nuovo programma HP Amplify l’azienda mette a disposizione dei propri partner le competenze e informazioni necessarie allo sviluppo del business nell’era del customer-driven digitale

HP ha presentato HP Amplify, il nuovo Global Channel Partner Program ottimizzato per favorire la crescita dinamica dei partner e offrire esperienze in linea con le esigenze dei clienti finali.

Basato su un’unica piattaforma integrata, HP Amplify fornisce le informazioni, le competenze e gli strumenti di collaborazione necessari per promuovere la crescita via via che la trasformazione digitale e i comportamenti di acquisto dei clienti continuano ad evolversi. Il nuovo programma entrerà in vigore il 1° novembre 2020 per i commercial partner mentre per i retail partner la transizione è prevista per la seconda metà del 2021.

HP Amplify si compone di due percorsi distinti – Synergy e Power – per offrire ai partner la flessibilità necessaria per investire in servizi e funzionalità a valore aggiunto.

“Il cliente oggi si aspetta esperienze semplificate, automatizzate e personalizzate. Per crescere in questo ambiente in continua evoluzione è necessario uno shift per rapportarsi ai nostri clienti come individui, non come mercati”, ha detto Christoph Schell, Chief Commercial Officer di HP. “HP Amplify non solo rende più semplice ai partner lavorare con HP ma fornisce loro un percorso chiaro per preparare il proprio business e avere successo nel contesto attuale e futuro, per capitalizzare le tendenze emergenti e giocare un ruolo centrale nel percorso di acquisto dei clienti, in continua evoluzione”.

Esperienze alla “velocità del digitale“

I clienti hanno radicalmente modificato il modo in cui ricercano e acquistano la tecnologia e il modo in cui si rapportano con i brand, acquistando più prodotti e servizi attraverso i canali digitali, come l’e-commerce, i portali dei partner e i marketplace. Allo stesso tempo, la tecnologia e la trasformazione digitale stanno avanzando a un ritmo sorprendente, mentre i modelli di business si stanno spostando da semplici transazioni incentrate sulla vendita di prodotti a rapporti contrattuali.

Per il settore IT in generale, e per il canale in particolare, ciò significa che il business as usual non è più un’opzione. Con l’introduzione di HP Amplify, HP vuole intraprendere azioni decisive per capitalizzare questi cambiamenti, favorendo la crescita dei partner affinchè possano offrire un’esperienza più soddisfacente ai propri clienti.

“HP e i suoi partner hanno la grande occasione di reinventare il modo di fare business e di approcciarsi al mercato”, ha detto Luciana Broggi, Global Head of HP Route-to-Market di HP. “Tuttavia, per affrontare queste opportunità è necessario superare le inadeguatezze del sistema, le “abitudini” del passato e abbracciare nuovi modelli di business. Stiamo facendo questo passaggio insieme, adottando e investendo in importanti cambiamenti del nostro ecosistema”.

HP Amplify Impact

L’impegno in materia di approccio e impatto sostenibile attraverso una tecnologia che rende la vita migliore per tutti, ovunque, è da tempo parte integrante della strategia di business e delle attività di HP che insieme ai suoi partner può fare la differenza in modo duraturo per alimentare ulteriormente l’innovazione e la crescita in questi settori.

Per questo motivo, come estensione del nuovo suo programma globale, HP introduce HP Amplify Impact, invitando tutti i partner ad aderire all’impegno assunto da HP:

– Planet: Lavorare per un’economia circolare a basse emissioni di carbonio

– People: promuovere una cultura della diversità e dell’inclusione

– Community: incentivare opportunità educative ed economiche delle comunità locali

Ai partner che condivideranno questo impegno, HP fornirà formazione e supporto per il raggiungimento degli obiettivi comuni.