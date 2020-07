L’Unified Partner Program di NetApp si aggiorna

NetApp espande l’approccio “Partner-First” grazie agli aggiornamenti al proprio programma di canale

NetApp, specialista nei cloud data services, ha annunciato l’aggiornamento del suo Unified Partner Program per integrarlo e allinearlo con le capacità e i modelli di business dei propri partner.

“I clienti hanno bisogno di partner esperti in materia in grado di aiutarli a progettare e realizzare con successo i loro piani di trasformazione digitale”, ha dichiarato Chris Lamborn, head of Global Partner GTM & Programs di NetApp. “Ecco perché dal prossimo anno fiscale riconosceremo i partner sulla base della loro capacità di vendere, implementare e supportare soluzioni della società in aree che accelerano un percorso di trasformazione digitale di successo in un mondo multicloud ibrido”.

I miglioramenti allo Unified Partner Program nell’anno fiscale 2021 permetteranno di:

• Semplificare: NetApp unificherà i contratti e gli accordi, semplificherà le linee guida e le policy, offrirà meno programmi di incentivazione ma più mirati e basati su accordi e offrirà programmi di incentivazione per il raggiungimento di obiettivi di crescita.

• Espandere: NetApp fornirà ai Partner registrati l’accesso a maggiori informazioni, comunicazioni, programmi di abilitazione e formazione. Gli aggiornamenti includeranno anche l’inserimento dei Cloud First Partners nell’Unified Partner Program e la creazione di programmi di formazione NetApp Learning Services per i partner e i fornitori di servizi cloud. Inoltre, NetApp amplierà e aggiornerà le sue specializzazioni con nuovi contenuti e vantaggi, tra cui l’aggiunta di SAP e XaaS

• Investire: NetApp continuerà a investire in strumenti che rendano la pianificazione del business e la gestione e la misurazione degli incentivi più semplici e collaborativi per i partner. Offrirà inoltre un maggiore payout nel suo programma di incentivi New Account e consentirà di pagare più velocemente i rimborsi tramite il programma di incentivi Run2NetApp. NetApp ha inoltre lanciato il nuovo programma di incentivi Tech Refresh che permette ai partner di trarre vantaggio dall’ampia base di installazione di NetApp.

• Differenziare: NetApp organizza ora i partner sulla base del livello di programma scelto: Registered, Gold, Platinum e Star. Ogni programma mostrerà i partner con specializzazioni specifiche e mirate, mettendo in evidenza i partner che forniscono servizi in aree chiave, tra cui XaaS, implementazione, supporto, cloud, cloud ibrido e converged infrastrucutre.