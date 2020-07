Disponibile una breve guida che spiega come acquistare Bitcoin con Neteller

Neteller, parte del gruppo Paysafe, nasce come compagnia di pagamenti ormai più di 10 anni fa e sin da subito si è contraddistinta per essere il miglior metodo di transazione fondi nel mondo del gioco online.

Un conto Neteller permette di pagare, giocare, inviare e ricevere denaro, effettuare pagamenti online rapidi e in tutta sicurezza, in ogni momento. Tutto ciò di cui l’utente ha bisogno è un account – la cui creazione è gratuita – e un indirizzo mail. Non appena il cliente deposita i fondi sul proprio conto, potrà effettuare transazioni selezionando Neteller come metodo di pagamento.

I portafogli elettronici sono diventati uno strumento sempre più utilizzato per eseguire transazioni online o in un negozio fisico. Questo perché tra le caratteristiche peculiari vi è la sicurezza nei pagamenti digitali, dal momento che dopo la creazione dell’account, per eseguire le transazioni non vi è bisogno di condividere le proprie informazioni personali (racchiuse in ambienti esterni alle pagine online), evitando di incappare in truffe o furti.

Sicurezza, efficienza e velocità delle transazioni, rendono Neteller molto utilizzato per depositi e prelievi soprattutto nei settori del trading, dell’online betting e del gioco online in generale, tanto da essere uno dei portafogli elettronici più conosciuti nelle transazioni da e per i casinò con Neteller, di cui i migliori sono consultabili su truffa.net. Il motivo risiede anche nel fatto che è un sistema user-friendly che esenta i giocatori dal pagamento di commissioni, e assicura – specialmente nel settore dei casinò online – una discrezione molto alta circa i dati sensibili degli utenti (quali ad esempio i dettagli delle proprie carte di credito), che non essendo condivisi con i vari siti, garantisce ai giocatori sicurezza e privacy, specialmente se non si sa se il sito è sicuro.

Il sistema infine, acquisisce ulteriore valore aggiunto grazie a un ottimo servizio di assistenza clienti pronta a risolvere eventuali problemi fornendo una disponibilità di 24h su 24.

La crescente popolarità di Neteller ha fatto sì che il numero di operatori che lo accettano come metodo di pagamento e riscossione, sia cresciuto moltissimo. I servizi offerti infatti sono molto simili a quelli degli e-wallet più famosi, ma c’è di più. Neteller infatti due anni fa si è lanciata nel mondo delle criptovalute, permettendo agli utenti di fare trading con esse.

La compagnia ha introdotto infatti una funzione innovativa che permette ai suoi clienti di acquistare, detenere e vendere criptovalute in modo istantaneo. Tra le monete digitali ammesse vi sono anche le più conosciute, quali Bitcoin Cash, EOS, Ether, Ethereum Classic, Litecoin, XLM, XRP e 0x, acquistabili da più di 100 metodi di pagamento alternativi e utilizzando una delle 28 valute legali disponibili nel portafoglio digitale Neteller. Il tutto senza nessuna verifica richiesta.

L’operazione è molto semplice: il cliente deve solo accedere al proprio account, cliccare su “Crypto” e in pochi passaggi potrà acquistare e vendere criptovalute. Altra importante caratteristica del portafoglio elettronico Neteller è la possibilità per gli utenti di versare fondi con diverse modalità di pagamento e valute.

Facilità ed efficienza sono le parole d’ordine dunque, perché come anche ha spiegato il CEO di Neteller, Skrill e Income Access, Lorenzo Pellegrino, gli investimenti sulla tecnologia e le tante innovazioni circa la moneta digitale hanno portato a una rapida evoluzione. Sempre più privati e imprese abbracciano la criptovaluta e ciò significa che bisogna rendere più efficienti e di facile utilizzo i servizi che collegano le monete digitali e denaro tradizionale, affinché le prime possano essere utilizzate da sempre più consumatori.

Ma come è possibile comprare e vendere criptovalute come ad esempio Bitcoin tramite Neteller? Ebbene, l’acquisto di Bitcoin è disponibile tramite valute USD o EUR, e bisogna possedere un account Neteller.

La prima cosa da fare è inserire l’importo che si desidera scambiare e dare l’ok per l’avvio di una nuova transazione.

Se è il primo acquisto con Neteller, una procedura guidata fornirà le istruzioni di verifica dell’account nella quale il team esaminerà i dati inseriti, e nel giro di cinque minuti si saprà se la verifica è andata a buon fine. Una volta fatto questo, sarà finalmente possibile inserire il proprio portafoglio BTC ed accedere al proprio account per completare il pagamento.

Entro pochi minuti dal termine di quest’ultimo, si riceverà l’importo in Bitcoin richiesto.

La procedura è altrettanto semplice nel caso in cui si voglia vendere Bitcoin, ma c’è di più: quando si acquistano o si vendono criptovalute, ogni transazione verrà conteggiata per raggiungere la soglia per diventare utente VIP e beneficiare di una serie di vantaggi.