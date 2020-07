MSI Creator 17 sbarca in Italia

Il nuovo laptop proposto da MSI è il primo al mondo con display Mini LED, per soddisfare anche i requisiti dello standard HDR 1000

MSI, uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, ha annunciato la disponibilità per l’Italia di Creator 17, un elegante e potente laptop pensato per i professionisti della creatività, già testato e ottimizzato per far girare al meglio software Adobe, come Photoshop, Premiere Pro e Illustrator.

Equipaggiato con i recenti processori Intel Core i7 di 10° Gen. (Comet Lake H) e grafica NVIDIA GeForce RTX SUPER, un’accoppiata in grado di garantire prestazioni di prim’ordine con i più diffusi applicativi per la grafica, il video editing e il 3D, questo laptop rappresenta una vera e propria pietra miliare nella sua categoria soprattutto per lo straordinario display.

Con i suoi 1000 nit, il display 4K Mini LED True Pixel del Creator 17 è in grado di enfatizzare al massimo i bianchi e la profondità dei neri, mentre una calibrazione con Delta-E<2 e le tecnologie True Color e CalMAN assicurano che i livelli qualitativi delle immagini siano sempre all’altezza delle aspettative in ogni situazione.

In grado di garantire una copertura pari al 100% dello spazio colore DCI-P3, standard ideale in ambito cinematografico, questo display da 17” è stato il primo a poter vantare la certificazione DisplayHDR 1000 by VESA, che assicura ai professionisti della creatività i livelli di accuratezza nella riproduzione dei colori di cui hanno bisogno.

Per mantenere le temperature della CPU e della GPU sempre sotto controllo, MSI ha sviluppato l’esclusiva tecnologia Cooler Boost, che con 7 heap pipe e 3 ventole con pale di spessore di soli 0,1 mm, è in grado di generare un flusso d’aria superiore del 20% rispetto alla generazione precedente.

Anche sul fronte della connettività MSI ha scelto di non scendere a compromessi, infatti, Creator 17 mette a disposizione un completo set di porte, tra cui Thunderbolt 3, USB 3.2 Type-A e Type-C, HDMI, Audio in e out, nonché un lettore di schede ad alta velocità UHS-III in grado offrire transfer rate fino a 624 MB/s.

Particolarmente curata anche la sezione audio, che grazie ai nuovi speaker Duo Wave e a un generoso radiatore passivo, offre avvolgenti esperienze d’ascolto con bassi particolarmente caldi e profondi.

Pensato per soddisfare al meglio le esigenze di chi vive e lavora in movimento, Creator 17 offre un’autonomia di lavoro non-stop di 7 ore prima di dover ricorrere all’utilizzo dell’alimentatore, mentre il suo elegante e robusto telaio, conforme allo standard militare MIL-ST 810G, consente di portarlo sempre con sé senza timori.

Infine, sul fronte della sicurezza si segnala poi il sistema di autenticazione FIDO 2, che consente di mantenere protetti da sguardi indiscreti i dati e i lavori che vi sono stati archiviati.

Prezzi e disponibilità

MSI Creator 17 è immediatamente disponibile in Italia in diverse configurazioni con prezzi al pubblico a partire da 2.899 euro IVA compresa. Su Amazon il Creator 17 è acquistabile anche in bundle con il calibratore X-Rite i1Display Pro Plus al prezzo di 3.999 euro IVA compresa.

Coloro che acquisteranno il Creator 17 entro il 31 agosto 2020, infine, avranno, la possibilità di beneficiare di un bonus di 100 euro per l’acquisto dei piani di Tutelio proposti a tutela dei diritti d’autore dei creativi.