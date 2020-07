Commvault: ecco il nuovo “Simply Rewarding Partner Advantage Program”

Il programma di Commvault comprende nuovi sconti, maggiore flessibilità tra i vari livelli del programma e vantaggi in fase di registrazione dei deal, associati a una gamma di prodotti innovativi, permettono ai partner di crescere, guadagnare ed essere pronti per il futuro

Commvault, azienda globale specializzata in software per la gestione dei dati in ambienti cloud e on-premise, lancia il programma Partner Advantage, dando così vita a un percorso di crescita dei partner basato su soluzioni di gestione intelligente dei dati e l’impegno all’innovazione.

Con l’evoluzione del programma, i partner riceveranno molteplici vantaggi, tra cui rebate per nuovi contratti, crescita e prestazioni, oltre a godere di una maggiore flessibilità tra i livelli del programma con la possibilità di prevedere i profitti e di contare su un valido supporto per l’incremento del business. Infine, i Deal Registration Benefit e New Partner Seller Incentive offriranno linee guida chiare ed efficienze operative al fine di accelerare il ciclo di vendita e il pagamento dei premi.

“In qualità di azienda che si affida ai partner, cerchiamo continuamente di supportare il successo dei nostri partner attraverso maggiore rilevanza e profittabiltà”, ha dichiarato Mercer Rowe, Vice President, Global Partner Organization. “Con il nuovo approccio del programma Partner Advantage, forniamo ai nostri partner incentivi che favoriscono una maggiore redditività e vendite congiunte che li aiutano a concludere più accordi, sostenuti da un solido portfolio di soluzioni e da un ampio ecosistema di partner. Inoltre, forniamo supporto in-region, formazione espansiva e risorse per la generazione di domanda per costruire un business a prova di futuro con opportunità illimitate”.

Il programma si basa su quattro pilastri chiave – prodotti innovativi pronti per la vendita, un team di co-selling strettamente allineato, una strategia GTM e un ecosistema che permetta ai partner di vendere con successo e un programma redditizio e prevedibile – tutti elementi fondamentali per aiutare i partner a far crescere il loro business con Commvault.

Attraverso questo programma, i partner dispongono di soluzioni Commvault per la gestione intelligente dei dati e di supporto alle vendite dedicato, semplificando i processi e creando opportunità per lavorare insieme al fine di rispondere alle esigenze dei clienti. I partner continueranno a beneficiare di un programma a tre livelli, riconoscimenti per la registrazione di nuovi deal e rebate in base alle performance. Tra le novità incentivi per i venditori e fondi di sviluppo marketing integrati basati su proposte MDF e un nuovo metodo di governance per la registrazione dei deal. Commvault continuerà a investire nel partner portal, nella formazione e accreditamenti tecnici e commerciali, negli strumenti di quotazione e RFP e nel Partner Demand Center per definire a velocizzare la pipeline di clienti.

“Nel corso della nostra collaborazione con Commvault, abbiamo costantemente beneficiato dei modi in cui sostengono i loro partner di canale. Le novità introdotte nel loro programma partner non fanno eccezione, offrendo nuove ed entusiasmanti opportunità di ricompensa finanziaria, formazione, co-selling e, in ultima analisi, di crescita per i nostri clienti”, ha dichiarato Ben Klay, VP Sales, Arrow Electronics. “Siamo orgogliosi di essere un partner storico di Commvault e sappiamo che i loro programmi sono costantemente innovativi e in continua evoluzione per superare le esigenze dei loro partner di canale”.

“Nell’attuale situazione economica, i partner IT, specialmente nel settore del backup e del recovery dei dati, sono una componente fondamentale per risolvere i complessi problemi di business dei clienti”, ha dichiarato Kevin Rhone, Director of Channel Acceleration at The Enterprise Strategy Group. “Essendo un’azienda basata sui partner, Commvault comprende l’importanza del loro ruolo e introduce costantemente aggiornamenti che dimostrano il supporto e l’impegno nei loro confronti. Con il recente miglioramento del suo programma Partner Advantage, Commvault aiuta i partner a incrementaer i loro profitti. Prodotti innovativi, strategie comuni di go-to-market, sconti e premi, è proprio ciò che i partner desiderano oggi”.

I miglioramenti al programma Commvault Partner Advantage sono ora disponibili per tutti i fornitori di soluzioni e i partner di distribuzione. Nel prossimo futuro Commvault annuncerà ulteriori miglioramenti per altre tipologie di partner, tra cui i fornitori di servizi cloud e gestiti e i servizi professionali.