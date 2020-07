Socomec ha pronti tre nuovi webinar a settembre

I tre nuovi eventi gratuiti di informazione elettrotecnica annunciati da Socomec verteranno su UPS, Energy Storage e monitoraggio energetico

Si terrà mercoledì 16 settembre, alle ore 15, il primo webinar sulle soluzioni di accumulo per UPS alternative al piombo organizzato da Socomec per fornire ai partner nuovi elementi di informazione elettrotecnica.

Nello specifico, in questo webinar saranno illustrate le potenzialità delle tecnologie di accumulo elettrochimico basate sulla chimica del piombo spostando, però, l’attenzione sulla chimica del litio abbinata alle soluzioni UPS. Verranno presentate le soluzioni oggi disponibili in commercio e saranno mostrati esempi e casi pratici per aiutare a capire come e dove è utile impiegare questa nuova tecnologia.

Mercoledì 23 settembre, alle ore 15, il secondo webinar tratterà l’argomento Battery Energy Storage, stato dell’arte e case history.

Le fonti rinnovabili rappresentano da anni la soluzione definitiva per una energia sostenibile ma non sempre sono programmabili.

Per questo, da qualche anno, si sono fatti strada i sistemi di accumulo basati soprattutto su batterie al litio, con standard di integrazione innovativi: Socomec mostrerà alcuni esempi di installazioni per differenti applicazioni e mercati.

Mercoledì 30 settembre, alle ore 15, si svolgerà il terzo e ultimo webinar, dedicato alle soluzioni software per il monitoraggio energetico e dei parametri elettrici.

Secondo Socomec, negli ultimi vent’anni si è verificato un crescente e costante aumento dei consumi energetici, principalmente nel settore industriale e terziario; allo stesso tempo, la tecnologia ha fatto passi da gigante permettendo di avere processi produttivi e soprattutto carichi sempre più efficienti: un minor consumo ottenuto spesso a scapito della qualità della fornitura elettrica, un parametro a cui paradossalmente sono proprio questi stessi carichi meno energivori ad essere più sensibili.

Questo webinar mostrerà come i moderni sistemi di supervisione permettano di monitorare ed efficientare i consumi energetici dell’installazione, ma anche di verificare che i parametri che possono influenzare il funzionamento dei sistemi presenti siano corretti.

Tutti e tre i webinar proposti da Socomec a settembre sono gratuiti e tutti gli iscritti riceveranno le slides e la documentazione il giorno successivo all’evento, oltre al replay e all’attestato di partecipazione.