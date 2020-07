Gli interventi previsti dai decreti possono essere realizzati in maniera rapida ed efficace grazie a molte iniziative disponibili sul Mepa, le cui categorie merceologiche coprono ormai quasi tutti i fabbisogni della PA – dai beni e servizi fino ai lavori di manutenzione – e su gli altri strumenti di e-procurement di Consip

Con il “Decreto Rilancio” (convertito nella legge 77/2020), il Governo ha stanziato 54,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 25 miliardi del c.d. “Decreto Cura Italia”, per sostenere imprese, famiglie e lavoratori alle prese con l’emergenza sanitaria ed economica.

Molte delle linee di intervento previste dal Decreto riguardano la Pubblica Amministrazione, con obiettivi molteplici: sicurezza sanitaria a contrasto dell’emergenza Covid, potenziamento della digitalizzazione e delle gare telematiche, semplificazione amministrativa, lavori di adattamento degli edifici pubblici e altro ancora.

Gli interventi previsti possono essere realizzati in maniera rapida ed efficace grazie a molte iniziative disponibili sul Mepa, la piattaforma della pubblica amministrazione per acquisti di beni e servizi online, le cui categorie merceologiche coprono ormai quasi tutti i fabbisogni della PA – dai beni e servizi fino ai lavori di manutenzione – e su gli altri strumenti di e-procurement di Consip.

Le iniziative per la scuola e la sanità

Particolare attenzione è stata riservata dal Decreto Rilancio a settori come la scuola e la sanità

Sul Mercato Elettronico della PA scuole ed altre PA possono negoziare beni/servizi e lavori di manutenzione indispensabili per le loro attività (dispositivi di protezione individuale; interventi di pulizia straordinaria e sanificazione; dispositivi digitali, editoriali e didattici innovativi; fibra ottica; interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione laboratori didattici, palestre e interventi urgenti di edilizia scolastica) attraverso le seguenti categorie merceologiche:

Bando Beni:

Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica

Forniture specifiche per la sanità

Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio

Bando Servizi:

Servizi di gestione dei rifiuti speciali

Servizi sanitari – Servizi di sorveglianza sanitaria

Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti

Servizi per l’Information & Communication Technology

Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature

Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)

Servizi di manutenzione del verde pubblico

Lavori di manutenzione:

Edili

Impianti

Opere specializzate

Inoltre, il Governo ha stanziato più di tre miliardi di euro per il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare per l’assistenza territoriale e il riordino della rete ospedaliera regionale, l‘acquisto di mezzi di soccorso e ambulanze e la ristrutturazione/riorganizzazione dei Pronto soccorso e dei Dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione.

Sul Mepa le amministrazioni possono negoziare beni/servizi e lavori di manutenzione (tessuti, indumenti, DPI, equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza, rilevazione scientifica e diagnostica, forniture specifiche per la sanità, arredi, servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale; servizi agli impianti, servizi di trasporto e noleggio), attraverso le seguenti categorie merceologiche:

Lavori di manutenzione:

Edili

Impianti

Opere specializzate

Bando Beni:

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica

Forniture specifiche per la Sanità

Arredi

Bando Servizi:

Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale

Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)

Servizi di trasporto e noleggio

Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale

Un’opportunità per gli operatori economici

Le iniziative descritte rappresentano un’importante opportunità di ripresa anche per gli operatori economici. Per tale motivo, Consip ha organizzato una serie di webinar in collaborazione con le Associazioni di Categoria, partner strategici nella diffusione del Mepa presso le Piccole e Medie Imprese, che collaborano con Consip sin dal 2004 alla creazione di una rete di Sportelli di supporto presenti su tutto il territorio (Sportelli in Rete).

I sei webinar – svolti nel mese di luglio 2020 con alcune delle principali associazioni aderenti al Progetto (Ance, Cna, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop e Confindustria) – hanno visto l’adesione di circa 250 partecipanti. Alle associazioni è ora affidato il compito di far conoscere a tutti i propri associati sul territorio le opportunità offerte dal Decreto Rilancio attraverso il Mepa.