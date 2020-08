Canon presenta la gamma I-SENSYS X

Con la nuova gamma I-SENSYS X Canon dona flessibilità, collaborazione e sicurezza per vincere le sfide del new normal

La gamma i-SENSYS, da sempre punto di riferimento per tutti coloro che cercano soluzioni compatte ma potenti con cui lavorare, si evolve con il lancio di i-SENSYS X, la nuova famiglia di soluzioni progettata per rispondere alle sfide della “nuova normalità” sempre più caratterizzata da modalità di lavoro in ambienti ibridi in cui digitalizzazione dei processi attraverso il cloud e sicurezza rappresentano una priorità.

i-SENSYS X è la soluzione ideale sia per le PMI che per le aziende Corporate & Enterprise che puntano sempre più a un ambiente di lavoro flessibile e interconnesso per poter garantire efficienza in qualsiasi luogo. La nuova famiglia di stampanti e multifunzioni con tecnologia laser si inserisce nella proposta a valore tecnologica attraverso la strategia Workspace Collaboration che Canon sta portando sul mercato per supportare ogni realtà nel proprio percorso di crescita digitale: un ecosistema di soluzioni e servizi per la gestione integrata dei flussi di stampa e dei processi di digitalizzazione dei documenti aziendali in mobilità e in totale sicurezza grazie anche alla disponibilità di specifiche Canon SMARTAPP, una suite di applicazioni fortemente integrate con il cloud.

“Abbiamo progettato questa nuova gamma per rispondere alle nuove esigenze di lavoro che stiamo sempre più registrando in questa fase di nuova normalità, in cui connettività, sicurezza e integrazione dei dispositivi in qualsiasi luogo rappresentano sempre più lo standard. Grazie alla costante ricerca e innovazione tecnologica, i dispositivi di stampa e multifunzione Canon i-SENSYS X sono sempre più semplici da utilizzare, più sicuri e più integrati con il cloud, trasformando sempre di più i device in veri e propri strumenti a supporto della trasformazione digitale e dell’ottimizzazione dei processi” ha dichiarato Davide Balladore, Product Business Developer Manager nel Marketing & Sales team di Canon Italia.

Pensate per essere integrate all’interno di offerte di servizi di stampa gestita che prevedono dispositivi multifunzione A3, le tre nuove serie i-SENSYS X C1127, 1238 e 1643 sono ancora più flessibili, rappresentando una soluzione vera e concreta sul tema smart working grazie alla completa integrazione con la piattaforma software uniFLOW Online di Canon e con le altre piattaforme cloud presenti sul mercato.

TRE NUOVI MODELLI PER LE SFIDE DEL FUTURO

La serie i-SENSYS X C1127 si compone di stampante multifunzione e stampante a singola funzione a colori compatte e di alta qualità, ideale per i piccoli gruppi di lavoro con una velocità di stampa fino a 27ppm. La nuova C1127 consente la connettività per la gestione remota ed elimina così la necessità di intervenire manualmente su ogni singola stampante. Il display touch screen a colori da 5”, personalizzabile in funzione delle esigenze dei singoli utenti, è semplice e intuitivo.

La serie i-SENSYS X 1238 si compone di stampante multifunzione e stampante a singola funzione in bianco e nero con connettività mobile e cloud. Eccellente qualità delle immagini, velocità fino a 38ppm, stampa fronte-retro e connettività mobile fanno di questa stampante lo strumento ideale e affidabile negli uffici con elevata produttività.

i-SENSYS X 1643P è una stampante in bianco e nero che offre il meglio in termini di velocità, ingombro, qualità di stampa, capacità di carico e costi di gestione. Il suo motore di stampa compatto ed efficiente garantisce velocità in formato A4 e A5 rispettivamente fino a 43ppm e 65,2ppm. In modalità Quick Start Up o Recovery la stampante è operativa in pochi secondi, mentre le cartucce ad alta capacità consentono di stampare fino a 20.500 pagine.

I nuovi modelli saranno disponibili da Settembre 2020.